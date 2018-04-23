Госдуме предлагают маркировку отечественных товаров знаком «Сделано в России» 

Отечественные товары предлагают маркировать знаком «Сделано в России». Такую инициативу в Думу планирует направить 15 мая Молодежный парламент. Об этом сообщает RT. Варианты дизайна обсуждаемы. Это может быть триколор, надпись «Россия» или еще что-то. Каждый производитель будет помещать именно такой знак, а не писать где-то маленьким шрифтом, что товар отечественный, как это делается сейчас. Разработчики поправки считают, что использование подобного знака может привлечь внимание покупателей и окажет поддержку отечественному производителю.