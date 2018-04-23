Депутатов предлагают лишать мандата за несоответствие расходов доходам

В закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы» подготовлен ряд изменений, устанавливающих гибкую систему мер дисциплинарной ответственности парламентариев за различные коррупционные правонарушения. Автором инициативы выступил замглавы комитета по безопасности Анатолий Выборный , пишут "Известия"

Законопроект расширяет перечень правонарушений, которые послужат основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата. К лишению мандата может привести заведомо недостоверное и неполное декларирование доходов, действия в условиях конфликта интересов во вред правам гражданина, организации или в ущерб государства. А также траты не по средствам, причем не только самого депутата, но и членов его семьи.

Предлагается обязать парламентариев отражать в декларациях сделки, общая годовая стоимость которых превышает совокупный доход семьи за три предшествовавших отчетному периоду года, и источники средств на них. Несоответствие расходов доходам станет основанием для начала проверки, которую проводит специальная парламентская комиссия. Депутат имеет право подтвердить законность заработка, даже если он не указан в декларации, подчеркивается в документе. Если же парламентарий не сможет подтвердить, что приобрел имущество на законные доходы, материалы проверки направляются Генпрокуратуру для обращения в суд с заявлением о взыскании этого имущества в доход государства.

Изыматься будет не только само имущество, но и доходы от него. Если расхождение между суммами доходов и расходов менее 20%, конфискации подлежит только соответствующая часть в денежном эквиваленте.