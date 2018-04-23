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Депутатов предлагают лишать мандата за несоответствие расходов доходам
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Депутатов предлагают лишать мандата за несоответствие расходов доходам 

Уралинформбюро 28 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы» подготовлен ряд изменений, устанавливающих гибкую систему мер дисциплинарной ответственности парламентариев за различные коррупционные правонарушения. Автором инициативы выступил замглавы комитета по безопасности Анатолий Выборный, пишут "Известия".
Законопроект расширяет перечень правонарушений, которые послужат основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата. К лишению мандата может привести заведомо недостоверное и неполное декларирование доходов, действия в условиях конфликта интересов во вред правам гражданина, организации или в ущерб государства. А также траты не по средствам, причем не только самого депутата, но и членов его семьи.
Предлагается обязать парламентариев отражать в декларациях сделки, общая годовая стоимость которых превышает совокупный доход семьи за три предшествовавших отчетному периоду года, и источники средств на них. Несоответствие расходов доходам станет основанием для начала проверки, которую проводит специальная парламентская комиссия. Депутат имеет право подтвердить законность заработка, даже если он не указан в декларации, подчеркивается в документе. Если же парламентарий не сможет подтвердить, что приобрел имущество на законные доходы, материалы проверки направляются Генпрокуратуру для обращения в суд с заявлением о взыскании этого имущества в доход государства.
Изыматься будет не только само имущество, но и доходы от него. Если расхождение между суммами доходов и расходов менее 20%, конфискации подлежит только соответствующая часть в денежном эквиваленте.
Законопроект может быть внесен на рассмотрение в осеннюю сессию Госдумы, передает "Уралинформбюро".
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