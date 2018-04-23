В столице Чили тысячи человек вышли на митинг с требованием изменить пенсионную систему

В Сантьяго около 10 тыс. человек вышли на демонстрацию с требованием провести изменения в пенсионной системе страны.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что недовольство людей связано с тем, что их пенсионные накопления находятся под контролем частных фондов, которые в последнее время показывают низкую доходность.

Демонстранты требуют прекратить деятельность «приватизированной пенсионной системы», в рамках которой необходимые отчисления платят как работники, так и работодатели.