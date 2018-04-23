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Омичи смогут в режиме онлайн следить за маршрутками № 362
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Омичи смогут в режиме онлайн следить за маршрутками № 362 

АиФ-Омск 35 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщают в группе «ОмскТранспорт» в «ВКонтакте».
Маршрут № 362, который следует от ДСК-2 до пос. Птицефабрика, добавлен в систему информирования пассажиров. Теперь следить за тем, когда маршрутка подъедет к определённой остановке можно в режиме онлайн. Сделать это можно на специальном портале или же при помощи приложения «Hubb: городской транспорт».
Отметим, что рассчитать за проезд в данных маршрутках можно при помощи электронных проездных.
«Так, при оплате проезда по карте «кошелек» можно сэкономить с каждой поездки 1 рубль от оплаты наличными. Тем более, что срок действия данного проездного при ежегодном использовании практически неограничен — три года с момента покупки. Для активных пассажиров предусмотрены более серьезные скидки, так, покупая проездной на 60 поездок, Вы экономите 3 рубля с каждой поездки от оплаты наличными», — сообщают в группе «ОмскТранспорт».
Добавим, что всего на маршруте № 362 работает 26 автобусов малой вместимости.
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