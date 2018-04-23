Ещё
Американцы и греки протестуют против авиаударов по территории САР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американцы и греки протестуют против авиаударов по территории САР 

Вести.Ru 34 минуты назад
Сотни американцев вышли на демонстрацию против авиаударов США по территории Сирии. Акция состоялась 22 апреля в Чикаго.
Собравшиеся уверены: сообщения о химической атаке в городе Дума — ложь. Вашингтон использует ее для оправдания военной интервенции в арабскую страну. Многие принесли плакаты с надписями «США, прочь из Сирии», «Нет бомбардировкам» и «Остановите войну».
США, Великобритания и Франция выпустили по территории Сирии более 100 ракет в ответ на якобы применение отравляющих веществ в городе Дума. Протестующие назвали действия западных стран военным преступлением, напоминает телеканал «Россия 24».
А в Афинах противники ударов по Сирии облили краской здание посольства и генконсульства Франции. Об этом сообщает издание Kathimerini.
Демонстранты сделали это в знак протеста из-за участия Парижа в бомбардировках Сирийской Арабской Республики. Полиция задержала одного из вандалов. По данным издания, им оказался житель греческой столицы.
МИД Греции осудил нападение на дипмиссию.
Вести.Ru: последние новости
Тулеев пожаловался на больную спину и то, что его "лупят со всех сторон" В Индии будут казнить педофилов-насильников ФССП проведет акцию "Узнай о своих долгах"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России178
Позиция главы МИД ФРГ по России возмутила его партию20
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США336
Раскрыты подробности поставок С-300 в Сирию173
Масляков резко пригрозил Светлакову259
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение