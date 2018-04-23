Кровля дома протекает после капремонта за три миллиона

Три с лишним миллиона потрачены впустую — так считают жильцы первого дома во втором Краснодонском переулке. Капитального ремонта кровли здесь ждали давно. Однако девять месяцев спустя после работы подрядчиков люди вынуждены изучать инженерные термины, чтобы аргументировать жалобы на некачественный ремонт.

«Неправильные примыкание и укладка листов на крыше. Конек сделан очень небрежно, все гуляет и прибито двумя гвоздями. Огромные листы по краям закрепили и уехали. Когда мы подняли вопрос, еще по два гвоздя добавили», — рассказывает жительница дома №1 во 2 Краснодонском переулке Элина Большакова.

Старший по дому Дмитрий Нефедов — дипломированный строитель. Мужчина уверен, что в бригаде рабочих не было профессионалов. Брак виден как на поверхности кровли, так и на уровне чердака.

«Вода должна стечь с профлиста, собраться в воронки и уйти, но такого не происходит. Все стыки протекают. Карнизный свес сделан без фальцевого соединения в критичном месте», — рассказывает Дмитрий Нефедов.

Доски, на которых держатся металлические листы, уже начали подгнивать. А поскольку водосток не работает, то разрушается фасад вдоль примыкания с крышей. Эксперты Общероссийского народного фронта претензии сочли обоснованными.

«В кровле, за которую заплачено три с половиной миллиона рублей, должны как минимум отсутствовать сквозные отверстия. Пусть они маленькие и не ведут к глобальным протечкам, но это должно быть убрано. Вопрос опять же к Технадзору: почему без подписей собственников квартир и старшего по дому были заплачены деньги?!», — говорит эксперт регионального отделения ОНФ Станислав Голощяпов.

Для проведения экспертной комиссии на объект вызвали представителя подрядчика. Раньше он жалобы игнорировал, на сей раз на критику в свой адрес пришлось ответить.

«Все, что было сделано не по проекту, мы исправим в кратчайшие сроки. Мы являемся достаточно добросовестной подрядной организацией, в Новосибирске делаем достаточно много домов», — рассказал директор фирмы-подрядчика Тимур Шатабаев.

Гарантийный срок на капитальный ремонт кровли — пять лет. Теперь за устранением дефектов, помимо экспертов ОНФ, будут следить специалисты фонда модернизации ЖКХ. Если подрядчик не исправит инженерных ошибок, он рискует быть исключенным из программы капитального ремонта.