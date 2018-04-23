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Порядка 70 тыс. человек и более 100 единиц техники принимают участие в месячнике благоустройства в Химках
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Порядка 70 тыс. человек и более 100 единиц техники принимают участие в месячнике благоустройства в Химках 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«С 1 апреля в Химках проходит месячник чистоты и благоустройства. За это время на улицах округа трудится порядка 70 тыс. человек и более 100 единиц техники, чтобы убрать мусор, навести порядок после зимнего периода во дворах и на дорогах», — сообщил глава Химок Дмитрий Волошин.
В пресс-службе добавили, что свыше 53 тыс. человек приняли участие в общегородском субботнике во всех микрорайонах подмосковных Химок. В уборке приняли участие сотрудники администрации, общественники, коммунальные службы, градообразующие предприятия, учреждения образования, спорта, культуры, бизнес-сферы, а также неравнодушные жители округа.
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