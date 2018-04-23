На железной дороге Кызыл — Курагино построят объекты для транспорта общего назначения

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение о заключении концессионного соглашения в отношении с АО «ТЭПК Кызыл — Курагино» — инвестором проекта, полное название которого -«Строительство железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва ».

Распоряжение правительства предсматривает создание объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования на ветке Элегест — Кызыл — Курагино. То есть если изначально дорога строилась прежде всего чтобы получить доступ к Элегестскому угольному месторождению, сейчас речь идет о ее использовании и для других перевозок — как грузовых, так и пассажирских.

Согласно документу Росжелдор должен в течение пяти рабочих дней направить АО «ТЭПК Кызыл — Курагино» проект концессионного соглашения, а компания в свою очередь подписать его в течение месяца.

Министерство транспорта, Минфин и Минэкономразвития должны обеспечить включение проекта в проект федерального бюджета на соответстсующий финансовый год.

Минтрансу и Росжелдору предписывается выработать меры по увеличению пропускной способности железнодорожной линии Кызыл — Курагино, построенной по концессионному соглашению, чтобы максимально удовлетворить потребности грузоотправителей.