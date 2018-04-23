Неспешная жизнь в «идеальной деревне»

Нанкин , 22 апреля / Синьхуа / — «Идеальная деревня» Сянбань и городок культурного творчества Суцзя в районе Цзяннин Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ были созданы в 2017 году властями уличного комитета Молин с широким привлечением социального капитала.

Это образцовый микрорайон новой сельской жизни с комфортабельными гостевыми домами, ресторанами, чайными, мастерскими, рынком, семейным парком и клубом. Насыщенная культурная жизнь и живописная природа сделали это место невероятно популярным среди туристов.

Нанкин, 22 апреля /Синьхуа/ — «Идеальная деревня» Сянбань и городок культурного творчества Суцзя в районе Цзяннин Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ были созданы в 2017 году властями уличного комитета Молин с широким привлечением социального капитала.

Это образцовый микрорайон новой сельской жизни с комфортабельными гостевыми домами, ресторанами, чайными, мастерскими, рынком, семейным парком и клубом. Насыщенная культурная жизнь и живописная природа сделали это место невероятно популярным среди туристов.

Нанкин, 22 апреля /Синьхуа/ — «Идеальная деревня» Сянбань и городок культурного творчества Суцзя в районе Цзяннин Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ были созданы в 2017 году властями уличного комитета Молин с широким привлечением социального капитала.

Это образцовый микрорайон новой сельской жизни с комфортабельными гостевыми домами, ресторанами, чайными, мастерскими, рынком, семейным парком и клубом. Насыщенная культурная жизнь и живописная природа сделали это место невероятно популярным среди туристов.

Нанкин, 22 апреля /Синьхуа/ — «Идеальная деревня» Сянбань и городок культурного творчества Суцзя в районе Цзяннин Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ были созданы в 2017 году властями уличного комитета Молин с широким привлечением социального капитала.

Это образцовый микрорайон новой сельской жизни с комфортабельными гостевыми домами, ресторанами, чайными, мастерскими, рынком, семейным парком и клубом. Насыщенная культурная жизнь и живописная природа сделали это место невероятно популярным среди туристов.

Нанкин, 22 апреля /Синьхуа/ — «Идеальная деревня» Сянбань и городок культурного творчества Суцзя в районе Цзяннин Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ были созданы в 2017 году властями уличного комитета Молин с широким привлечением социального капитала.

Это образцовый микрорайон новой сельской жизни с комфортабельными гостевыми домами, ресторанами, чайными, мастерскими, рынком, семейным парком и клубом. Насыщенная культурная жизнь и живописная природа сделали это место невероятно популярным среди туристов.

Нанкин, 22 апреля /Синьхуа/ — «Идеальная деревня» Сянбань и городок культурного творчества Суцзя в районе Цзяннин Нанкина /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ были созданы в 2017 году властями уличного комитета Молин с широким привлечением социального капитала.

Это образцовый микрорайон новой сельской жизни с комфортабельными гостевыми домами, ресторанами, чайными, мастерскими, рынком, семейным парком и клубом. Насыщенная культурная жизнь и живописная природа сделали это место невероятно популярным среди туристов.