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В Китае стартовал отбор третьего поколения космонавтов
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В Китае стартовал отбор третьего поколения космонавтов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Поднебесной официально начался отбор космонавтов (по-китайски «тайконавтов». — прим. «РГ») для работы на первой космической станции Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на слова руководителя Программы пилотируемых полетов КНР Ян Ливэя.
По словам первого китайского космонавта, в третий отряд космонавтов войдут 17-18 человек (мужчины и женщины), среди них будут пилоты, бортинженеры, а также специалисты по нагрузке.
"После завершения процесса подготовки они примут участие в миссиях, связанных с космической станцией", — рассказал Ян Ливэй, подчеркнув, что отбор будет производиться не только из числа летчиков BBC, но также из гражданских сотрудников учреждений, связанных с космическими технологиями.
Основными критериями отбора традиционно остаются возраст 25-35 лет, рост не выше 172 см, а также летный стаж на современных самолетах не менее 600 часов.
Напомним, что первый отбор китайских космонавтов прошел еще в 1995 году, тогда из 1,5 тысячи пилотов было отобрано 14 человек. Второй отбор был проведен только 14 лет спустя — в 2009 году. Второе поколение тайконавтов сформировала группа из семи человек. Известно, что пять пилотов из первого поколения уже вышли в отставку по причине превышения допустимого возраста.
Строительство первой космической станции Поднебесной планируется завершить к 2022 году. Однако основной модуль, где будет сосредоточено главное управление системами станции, будет введен в эксплуатацию уже в 2020. Ранее сообщалось, что новая станция сделает возможной одновременную пристыковку грузового корабля и двух пилотируемых космических аппаратов.
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