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«Коммерсантъ» узнал о безвозмездных поставках российских С-300 в Сирию
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«Коммерсантъ» узнал о безвозмездных поставках российских С-300 в Сирию 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ближайшее время Россия начнет поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» в Сирию. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на военно-дипломатические источники. По словам собеседников издания, поставки пройдут на безвозмездной основе, так как у Дамаска нет средств на их приобретение.
«ФедералПресс» напоминает, что в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по Сирии. Запад считает президента страны Башара Асада виновным в использовании химического оружия. Россия поддерживает сирийского лидера. Сразу после атаки коалиции, Москва заявила о поставках Сирии оружия.
По словам источников, вопрос, находившийся «преимущественно в политической плоскости», практически решен. ЗРК планируется передать в рамках оказания военно-технической помощи. Россия, вероятно, отправит в Сирию бывшие в употреблении вооруженных сил РФ комплексы.
Комплексы будут обеспечивать прикрытие от ударов Израиля и коалиции США. По мнению экспертов, Израиль может нанести удар по С-300, опасаясь за свое воздушное пространство. Если в местах их развертывания будут находиться российские военные советники, последствия «для всех сторон будут катастрофическими».
Как ранее писал «ФедералПресс», глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко заявил, что более 1,1 тыс. боевиков и членов их семей покинули район примирения Восточный Каламун в сирийской провинции Дамаск. У них изъято 212 ручных гранат, девять единиц оружия, 8,5 тысяч боеприпасов и один пояс «шахида». По словам генерала, обстановка в Восточной Гуте стабильная.
Фото: Syria.mil.ru
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