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В Думе предложили лишать депутатов мандата за несоответствие расходов доходам
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В Думе предложили лишать депутатов мандата за несоответствие расходов доходам 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности поддержала законопроект, согласно которому несоответствие расходов доходам может стать основанием для лишения сенаторов и депутатов мандата. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.
По данным издания, в законопроекте предлагается установить гибкую систему мер дисциплинарной ответственности парламентариев за различные коррупционные правонарушения.
Как отмечается, депутаты и сенаторы приравнены к категории госслужащих. Однако, на них распространяются совершенно другие антикоррупционные стандарты и требования.
Ранее сообщалось, что в Госдуме были подведены итоги декларационной кампании, все депутаты отчитались о своих доходах и имуществе.
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