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Дом отправившегося к папе римскому Романо Проди ограбили
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Дом отправившегося к папе римскому Романо Проди ограбили 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Дом Романо Проди в Болонье ограбили, пока экс-глава правительства Италии находился в Риме, сообщают информационные агентства.
Бывший премьер узнал об ограблении, когда находился на площади Святого Петра. Проди и его жена приехали в Рим вместе с представителями приходов Болоньи, с которыми встречался папа римский Франциск, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.
Из дома украли дорогие часы, украшения, включая семейные ценности, многочисленные признания, медали и награды. Кроме того, воры залезли в коробки с документами.
«Они унесли воспоминания всей жизни, личной и политической», — сказал Проди.
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