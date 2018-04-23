Дом отправившегося к папе римскому Романо Проди ограбили

Бывший премьер узнал об ограблении, когда находился на площади Святого Петра. Проди и его жена приехали в Рим вместе с представителями приходов Болоньи, с которыми встречался папа римский Франциск , передает ТАСС со ссылкой на ANSA.

Из дома украли дорогие часы, украшения, включая семейные ценности, многочисленные признания, медали и награды. Кроме того, воры залезли в коробки с документами.

«Они унесли воспоминания всей жизни, личной и политической», — сказал Проди.