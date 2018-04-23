«Известия»: в России создадут стандарт для ICO-проектов

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) занимается разработкой стандарта для ICO-проектов. Об этом пишет газета «Известия»

По данным издания, в стандарт войдут такие критерии как достоверность информации об учредителях и команде, бизнес-план проекта и минимальная жизнеспособность продукта.

При этом сам документ будет опубликован в Сети, что сделает его доступным для всех интересующихся.

Как отмечается, данный стандарт не будут утверждать законодательно. Он станет частью саморегулирования рынка.

Экспертизой новых ICO-проектов на предмет соответствия стандарту будет заниматься специальный комитет РАКИБ.