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«Известия»: в России создадут стандарт для ICO-проектов
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«Известия»: в России создадут стандарт для ICO-проектов 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: Dado Ruvic/Reuters
Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) занимается разработкой стандарта для ICO-проектов. Об этом пишет газета «Известия».
По данным издания, в стандарт войдут такие критерии как достоверность информации об учредителях и команде, бизнес-план проекта и минимальная жизнеспособность продукта.
При этом сам документ будет опубликован в Сети, что сделает его доступным для всех интересующихся.
Как отмечается, данный стандарт не будут утверждать законодательно. Он станет частью саморегулирования рынка.
Экспертизой новых ICO-проектов на предмет соответствия стандарту будет заниматься специальный комитет РАКИБ.
Ранее стало известно, что Банк России будет определять лимит участия неквалифицированных инвесторов в ICO.
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