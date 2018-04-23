Баскская террористическая группировка ЭТА

Баскская террористическая организация ЭТА (ETA — Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает «Родина и свобода») была основана 31 июля 1959 года. Инициаторами ее образования стали активисты запрещенной Баскской националистической партии (Euzko Alderdi Jeltzalea), которые были не удовлетворены отказом своих соратников от вооруженной борьбы против режима диктатора Франсиско Франко , упразднившего в 1937 году автономию Страны Басков, региона, расположенного на севере Испании и юго-западе Франции , и продолжавшему политику притеснения баскского меньшинства.

При создании ЭТА ее основной целью было провозглашение независимого баскского государства. Одновременно предусматривалось революционное ниспровержение существовавшего политического строя и построение «баскского социализма». Идейная платформа организации с самого начала была эклектичной и включала элементы традиционного баскского национализма, а также анархизма, марксизма, троцкизма, маоизма.

В течение первых нескольких лет существования организации происходило ее внутреннее формирование, окончательно ее идеология сложилась только к 1962 году. Тогда на съезде левых националистов были обозначены основные цели и задачи группировки.

Придя к выводу, что переговоры с властью неэффективны, члены ЭТА решили добиваться своей цели насильственными методами.

Поскольку группировка создавалась как движение сопротивления диктатуре Франко, многие испанцы первое время относились к ней с симпатией.

По некоторым данным, первой жертвой баскских террористов стала 18-месячная девочка Мария Бегонья Уррос Ибаррола, погибшая 28 июня 1960 года в результате взрыва бомбы на железнодорожной станции Амара в Сан-Себастьяне.

Впервые официально о себе ЭТА заявила 7 июня 1968 года, совершив теракт, в результате которого погиб полицейский Хосе Пардинес.

Самый кровавый теракт, жертвами которого стал 21 человек, ЭТА совершила в 1987 году, взорвав машину на парковке у супермаркета Hipercor в Барселоне.

В 1974 году последовала волна расколов в ЭТА: ее покинули члены «рабочего» и «культурного» фронтов; в самой ЭТА образовались «военная» и «военно-политическая» фракции.

В 1976 году правительство Адольфо Суареса Гонсалеса сделало попытку примирения с лидерами ЭТА. Были освобождены некоторые политзаключенные, введена автономия в Стране Басков. Однако переговоры с руководством партией не увенчались успехом, активисты ЭТА продолжали настаивать на максималистских требованиях.

1976-1980 годы в истории ЭТА стали временем наиболее активной террористической деятельности. Главным объектом покушений были военные и гражданские чиновники высокого ранга, судьи. Число членов самой группировки доходило до 500, из них почти половина являлись боевиками. Организация подразделялась на отряды по 20-30 человек, действующие, как правило, в Стране Басков, имелись отдельные «мобильные группы» — в Мадриде, Валенсии, Барселоне и других крупных городах Испании.

В начале 1980-х годов ЭТА вновь пережила ряд идеологических расколов: выделилось фашистское крыло, откололись и перешли на легальное положение умеренные члены партии.

Для финансирования своей борьбы организация прибегала к прямым грабежам, похищению людей с целью выкупа. Также ЭТА в течение многих лет практиковала рассылку писем баскским и наваррским предпринимателям, в которых в виде шантажа требовала заплатить так называемый «революционный налог» для финансирования «борьбы за свободу и независимость баскского народа». Суммы подобного «налога» могли быть от 50 до 400 тысяч евро. Тем же, кто отказывался платить, террористы угрожали и нередко свои угрозы выполняли, похищая бизнесменов или членов их семей. Иногда это заканчивалось и гибелью людей.

Жертвами ЭТА за всю историю ее существования стали 864 человека.

Моральный надлом ЭТА стал очевиден в 1997 году, когда террористическая организация в ответ на неисполнение своих требований (речь шла о широкомасштабной амнистии) расправилась с захваченным ею заложником — инструктором по вождению Мигелем Анхелем Бланко. В Испании, возмущенной убийством невиновного, состоялись массовые акции протеста, волна негодования дала о себе знать и в Стране Басков.

ЭТА не раз заявляла о перемирии и прекращении борьбы, но каждый раз сама эти перемирия нарушала, совершая новые кровавые теракты.

Самым длительным перемирием стало объявленное в марте 2006 года прекращение огня, которое формально длилось 437 дней и было аннулировано террористами в июне 2007 года, хотя фактически было нарушено 30 декабря 2006 года. В этот день в результате взрыва бомбы, установленной на автомобиле, припаркованном в мадридском аэропорту «Барахас», погибли два человека.

Последний теракт со смертельным исходом баскские радикалы ЭТА совершили 30 июля 2009 года на Майорке, заложив взрывчатку у здания жандармерии в городе Пальма-Нова. В результате погибли двое полицейских.

10 января 2011 года ЭТА объявила «бессрочное и всеобщее перемирие», выдвинув в качестве основного требования признание независимости Страны Басков.

Центральное правительство в Мадриде отказывается вести переговоры с ЭТА и настаивает, что разоружение баскских сепаратистов должно происходить без предварительных условий.

В феврале 2015 года итальянскими правоохранительными органами в Риме был задержан член ЭТА Карлос Гарсия Пресиадо, находившийся в бегах с 2000 года и приговоренный к тюремным срокам в Испании и Франции.

В сентябре 2015 года после ареста во Франции четырех членов ЭТА, в том числе двух высших руководителей политического крыла организации Давида Пла и Ираче Сорсобаля, министр внутренних дел Испании Хорхе Фернандес Диас объявил, что террористическая организация полностью обезглавлена и де-факто прекратила существование. Тогда же председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что ЭТА должна объявить о самороспуске без предварительных условий.

5 ноября 2016 года во французской провинции Аскаин был арестован еще один лидер баскской террористической группировки ЭТА Микель Ирасторса

17 марта 2017 года в СМИ появилась информация, что баскская организация собирается передать французской стороне остающееся в ее руках оружие до вечера 8 апреля. Испанские власти в ответ заявили, что баскские террористы должны не только полностью разоружиться, но и объявить о самороспуске.

8 апреля 2017 года баскская группировка ЭТА объявила об окончательном разоружении. В соответствии с разработанным планом, национал-террористы должны передать благотворителям адреса схронов с оружием, содержащих 55 пистолетов и 2500 килограммов взрывчатых веществ.

В этот же день в рамках односторонней инициативы по разоружению баскская группировка предоставила французским правоохранителям список из 12 тайников с оружием на юго-западе Франции.

ЭТА назвала свое разоружение средством, которое поможет достичь независимости басков.

19 апреля 2018 года стало известно, что террористическая группировка ЭТА в Испании намерена объявить о своем роспуске в начале мая.

20 апреля 2018 года террористическая группировка ЭТА признала ответственность за вред, причиненный за годы ее деятельности, и принесла публичные извинения.