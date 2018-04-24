Плановые отключения абонентов от электроснабжения пройдут 24 апреля во Владивостоке

МУПВ ВПЭС 24 апреля с 9:00 до 17:00 проведет в городе плановые отключения абонентов от электроснабжения. Ожидается, что длительность планового отключения составит не более восьми часов.

В период работ по ремонту и диагностике электросетей во Владивостоке подачи электричества не будет по адресам:

Ленинский район Гоголя ул. 27, 35, 30, 33; Грибоедова ул. 3; Державина ул. 34, 45; Крылова ул. 2, 2А, 4, 7; Ладыгина ул. 15; Океанский

пр-кт 40; Октябрьская ул. 14, 16, 18; Уткинская ул. 9; Шкипера Гека ул. 15, 16, 7, 9.

Первомайский район Гризодубовой ул. 5А, 7, 9; Калинина ул. 6; Марины Расковой ул. 4; Связи ул. 17, 19, 22, 5.

Первореченский район

100-летия

Владивостока

пр-кт 99; Волжская ул. 1; Героев Варяга ул. 2/2.

Советский район

100-летия

Владивостока

пр-кт 159, 159А, 159Б, 159В; Восточная

ул. 5, 7, 86, 88, 9; Крутая

ул. 4, 6, 8; Мусоргского ул. 95; Садгородская ул. 10, 12, 14, 18, 22, 23, 24; Урицкого ул. 3, 7; Шоссейная

ул. 19, 19А, 58.

Фрунзенский район Фонтанная ул. 3, 7.