Ещё
Электронные носы научат работать как собак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Электронные носы научат работать как собак 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Ученые из российского Саратова, Германии и Кыргызстана придумали эффективный способ обучения электронных носов, сообщает Sensors.
Компактные устройства для распознавания запаха могут не только различать смеси, но и запоминать новые ароматы, благодаря обучению с помощью систем искусственного интеллекта.
Около 30 лет ученые бьются над тем, чтобы электронные носы работали эффективно. Главная задача состоит в том, чтобы не определять, какие молекулы запаха находятся в воздухе, а взять набор газовых сенсоров, реагирующих на появление определенных примесей в воздухе. Затем использовать искусственный интеллект — научить компьютер распознавать конкретные запахи.
Электронные носы обучают как собак: компьютер оборудуют сенсорами, показывают ему нужный запах, который закрепляется его обозначением. Например, сенсор настроили на поиск аромата розы. Компьютер запоминает этот образ и затем может отличать его от других, например, от того, как пахнет квашеная капуста.
В реальности электронный нос при наличии большого количества запахов в атмосфере путается. Проблема в сенсорах, утверждают специалисты. В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А. разработали стабильные высокочувствительные сенсоры на основе монокристаллических нановолокон. Но и у них есть недостаток: безошибочно распознавать аромат электронные носы могут не более двух недель, а затем требуется перекалибровка.
Специалисты Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. разработали быстрый алгоритм перекалибровки сенсоров с возможностью тонкой подстройки по ходу работы прибора. Для этого в Технологическом Институте Карлсруэ установили «демонстратор» электронного носа, откалиброванный на воздействие трех «запахов»: зажигалки, фломастера и «чистого» воздуха. Затем устройство обучили по созданному алгоритму. То есть, если поднести к электронному носу лежащий неподалеку фломастер, сенсоры распознают его запах и автоматически используют полученные данные для своей подстройки к текущему состоянию воздуха. Эта система безошибочно работает с 2009 года.
Благодаря этой разработке, появилась возможность создать идеальный электронный нос, являющийся стабильным и простым техническим инструментом для анализа состава газовых сред.
Напомним, недавно ученые выяснили, что большой нос неандертальцев помогал им согреваться в холода.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Бедный, бедный Трамп. Когда кругом одни враги Президент Кыргызстана отправил в отставку правительство Неизвестная Елизавета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США309
Масляков резко пригрозил Светлакову245
G7 выступила за сохранение антироссийских санкций33
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России15
Мавзолей Ленина закроют в Москве18
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение