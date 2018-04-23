«Все в нашей голове»: Сергей Глушко начал делиться секретами красоты

48-летний бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко , более известный как Тарзан, уверен в своей неотразимости. Внимание поклонниц обеспечило мужу певицы Наташи Королевой высокое самомнение и он рассказывает другим, как улучшить внешность. Оказалось, что все не так сложно, как кажется, и для того, чтобы добиться идеального тела, нужно в первую очередь акцентировать внимание на психологии.

Белокурые волосы, мускулистое тело и голливудская улыбка давно стали отличительными чертами шоумена Сергея Глушко. Его часто критикуют за то, что он на «пятом десятке» продолжает полуголым танцевать в клубах, но многочисленные поклонницы от него в восторге. Мужчины не скрывают своей неприязни, но среди них много желающих стать похожими на эпатажного артиста. Глушко, сценический псевдоним которого — Тарзан, не скрывает ухода за собой. На днях он начал делиться секретами красоты, отметив, что дело не только в правильном питании и занятиях спортом: «Мои советы не будут относиться к диетам, к тому, как надо заниматься, как не надо заниматься… Все в нашей голове и это мой первый секрет, он очень важный и не думайте, что все это — ерунда. Это работает!»

Подписчики Сергея Глушко обсуждают его слова в Инстаграме. Многие благодарны за полезную информацию, но есть и те, кто критикует знаменитость за излишнюю откровенность на сцене и указывает, что ему якобы нужно «вести себя скромнее»: «Согласна! Поддерживаю на 100%, главное измениться психологически, не употреблять гадость, которая вредит здоровью, тогда все будет хорошо!» «Второй совет заключается в неудовлетворении достигнутым результатом?» «Вы радуете глаз!»

«Как не стыдно? Почти 50 лет, а он все полуголый на сцене скачет». «Ага, и половые акты демонстрирует, пусть и в шуточной форме. Не к лицу отцу сына-подростка!» «Да, все верно! Наши мысли материальны!» «Эта техника, правда, работает! Все в нашей голове и желании меняться!» «Ждем дальнейших рекомендаций!»

Негатив в свой адрес Тарзан нивелирует позитивным настроем. Он объясняет необходимость оголяться на публике издержками профессии, которая ему очень нравится и приносит море удовольствия. Недавно Сергей Глушко дал советы всем желающим похудеть и продемонстрировал, как надо правильно приседать.

Публикация от Сергей Глушко (Тарзан) (@lovepussu) 20 Апр 2018 в 10:58 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!