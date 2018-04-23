Делегация Совфеда посетит Боснию и Герцеговину

"Председатель СФ Валентина Матвиенко во главе с делегацией Совета Федерации посещает 23-24 апреля Боснию и Герцеговину с официальным визитом", — говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации.

Отмечается, что российская делегация посетит Сараево Баня-Луку . В Сараево намечены встречи спикера Совфеда в парламентской ассамблее Боснии и Герцеговины.

"Состоятся переговоры с членами коллегий палаты народов Огненом Тадичем, Сафетои Софтичем, Баришей Чолак и членом палаты представителей Шефиком Джаферовичем. Запланировано выступление Валентины Матвиенко перед членами верхней палаты (палаты народов) парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины", — заявили в пресс-службе.

Также отмечается, что в столице Республики Сербской городе Баня-Лука состоится встреча Матвиенко и президента Республики Сербской Милорадом Додиком.

"В народной скупщине Республики Сербской, как ожидается, пройдут переговоры с председателем народной скупщины Республики Сербской Неделько Чубриловичем. Валентина Матвиенко выступит с речью перед членами народной скупщины Республики Сербской", — добавили в пресс-службе.