Делегация Совфеда посетит Боснию и Герцеговину 

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Председатель Совета Федерации во главе делегации верхней палаты российского парламента посетит Боснию и Герцеговину с официальным визитом, сообщила пресс-служба Совфеда.
"Председатель СФ Валентина Матвиенко во главе с делегацией Совета Федерации посещает 23-24 апреля Боснию и Герцеговину с официальным визитом", — говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации.
Отмечается, что российская делегация посетит Сараево и Баня-Луку. В Сараево намечены встречи спикера Совфеда в парламентской ассамблее Боснии и Герцеговины.
"Состоятся переговоры с членами коллегий палаты народов Огненом Тадичем, Сафетои Софтичем, Баришей Чолак и членом палаты представителей Шефиком Джаферовичем. Запланировано выступление Валентины Матвиенко перед членами верхней палаты (палаты народов) парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины", — заявили в пресс-службе.
Также отмечается, что в столице Республики Сербской городе Баня-Лука состоится встреча Матвиенко и президента Республики Сербской Милорадом Додиком.
"В народной скупщине Республики Сербской, как ожидается, пройдут переговоры с председателем народной скупщины Республики Сербской Неделько Чубриловичем. Валентина Матвиенко выступит с речью перед членами народной скупщины Республики Сербской", — добавили в пресс-службе.