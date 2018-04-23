Ещё
Делегация Совфеда посетит Боснию и Герцеговину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Делегация Совфеда посетит Боснию и Герцеговину 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Председатель Совета Федерации во главе делегации верхней палаты российского парламента посетит Боснию и Герцеговину с официальным визитом, сообщила пресс-служба Совфеда.
"Председатель СФ Валентина Матвиенко во главе с делегацией Совета Федерации посещает 23-24 апреля Боснию и Герцеговину с официальным визитом", — говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации.
Отмечается, что российская делегация посетит Сараево и Баня-Луку. В Сараево намечены встречи спикера Совфеда в парламентской ассамблее Боснии и Герцеговины.
"Состоятся переговоры с членами коллегий палаты народов Огненом Тадичем, Сафетои Софтичем, Баришей Чолак и членом палаты представителей Шефиком Джаферовичем. Запланировано выступление Валентины Матвиенко перед членами верхней палаты (палаты народов) парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины", — заявили в пресс-службе.
Также отмечается, что в столице Республики Сербской городе Баня-Лука состоится встреча Матвиенко и президента Республики Сербской Милорадом Додиком.
"В народной скупщине Республики Сербской, как ожидается, пройдут переговоры с председателем народной скупщины Республики Сербской Неделько Чубриловичем. Валентина Матвиенко выступит с речью перед членами народной скупщины Республики Сербской", — добавили в пресс-службе.
РИА Новости: последние новости
Бывшая девушка Avicii обнародовала их переписку Школы закрыты, язык забыт. Из Туркменистана уезжают последние русские "Новую Ливию уже построили": Пушков оценил планы Макрона по Сирии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США293
Масляков резко пригрозил Светлакову239
Почему Россия отказалась помогать Всемирному банку20
США нашли способ сдержать Россию649
Захарова сообщила хорошую новость391
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение