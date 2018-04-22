Отдых для смелых: наиболее опасные достопримечательности отовсюду

В каждой стране имеются свои уникальные достопримечательности, но упомянутые нами места заставят путешественника ощутить себя в экстремальном пространстве. Многие из этих местностей являются небезопасными для жизни из-за неких особенностей.

Большой каньон

Один из глубочайших каньонов можно найти в американском штате Аризона, и ежегодно отовсюду сюда стягиваются миллионы туристов. За год местная служба спасения получает около 16 тысяч звонков, поскольку эта местность чрезвычайно опасна. Есть вероятность сорваться в обрыв из-за скользких троп или собственной неосторожности, а также здесь очень жарко и обитают опасные дикие животные. Дорога смерти

Боливии располагается одна из самых красивых и наиболее опасных дорог в мире, которая носит наименование El Camino de la Muerte. Указанный спуск имеет высоту 4 км и протягивается на 70 км, пролегая через джунгли и горы. Ежегодно здесь погибают несколько сотен человек из-за особенности самой дороги. Местами она до такой степени узкая, что даже двум легковым авто невозможно разминуться, а после дождя грунт часто разрушается. Власти перекрыли путь для авто, но туристы все равно посещают место ради созерцания редких видов природы и эффектных фото. «Крокодилья бухта»

В парке на просторах Австралии у посетителей есть уникальная возможность спуститься под воду, прямо к крокодилам. От животных человека защищают только прочное стекло, из которого создана специальная капсула, которую опускают на глубину пяти метров. Благодаря стеклу создается впечатление незащищенности, что прибавляет острых ощущений, поэтому этот аттракцион весьма популярен среди туристов. Растения

В графстве Нортумберленд, размещенном в Англии , разместился замок Альнвика, который славится богатым разнообразием садов. Один из таких садов является ядовитым, и здесь собраны едва ли не все ядовитые виды растений, существующие в мире. По парку следует передвигаться с особой осторожностью и соблюдать правила безопасности, чтобы не стать жертвой одного из представителей флоры. Кьерагболтон

Все туристы стараются сделать как можно больше красивых фотографий, выбирая для своих снимков самые привлекаетльные локации. Одним из таких мест является Кьерагболтен в Норвегии , где между двумя скалами зажат огромных размеров булыжник. Высота, на которой он разместился равна одному километру, благодаря чему из ущелья для туристов открывается превосходный вид. Однако порыв ветра, скользкая поверхность и простая невнимательствость может стать причиной падения. Атлантическая дорога

Часть норвежской федеральной трассы №64 считают одной из самых красивых в мире. Дорога насчитывает восемь мостов, соединяющих между собой несколько островов. Однако проезд по этой трассе может быть опасен в период с ранней осени и вплоть до поздней весны из-за образования очень больших волн, которые могут подняться выше дороги. В холодную пору года здесь дует сильный ветер, а также опасным является снегопад и гололед. Пещера Гуфр Берже

Она размещена в Альпах и является уникальной, поскольку на глубине 1,2 км здесь можно увидеть впечатляющее озеро. Чтобы попасть сюда необходимо получать разрешение у властей, а подъем занимает около суток. Поверхность скал здесь скользкая, поэтому вероятность сорваться и упасть очень большая. Многие ученые остаются здесь ночь для исследований, а для этих целей в пещере оборудован кемпинг.]]>