Как проявил себя Брежнев на Великой Отечественной 

О военных заслугах Л. И. Брежнева писала фронтовая пресса еще во время Великой Отечественной. Леонид Ильич прошел боевой путь от бригадного комиссара до начальника политуправления военного округа.
Бывший третий секретарь стал фронтовым агитатором
На фронт Л. И. Брежнев ушел с поста третьего секретаря Днепропетровского обкома партии. Перед этим участвовал в мобилизационных и эвакуационных мероприятиях. Дальнейшая служба Леонида Ильича была связана с политико-идеологической деятельностью в войсках — пока действовал институт бригадных комиссаров, упраздненный в октябре 1942 года, Брежнев занимал эту должность. Затем служил в различных политструктурах Кавказского и Южного фронтов, 18 армии, к концу войны он был уже генерал-майором.
Чем и за что его награждали
Суть деятельности политработника на фронте — вдохновлять бойцов на военные подвиги, поддерживать высокий боевой дух. Как и остальные партийные идеологи, Л. И. Брежнев принимал непосредственное участие в приеме в партию на боевых позициях новых членов. Первый орден Красного Знамени (всего их у Брежнева было два, обоими награжден во время войны) Леонид Ильич получил в 1942 году за Барвенково-Лозовскую операцию и бои под Днепропетровском, в которых он принимал участие. Одним из самых знаковых сражений для Брежнева была битва за Новороссийск, за которую его наградили орденом Отечественной войны I степени. Как писал в 1943 году в «Правде» фронтовой корреспондент С. А. Борзенко, Л. И. Брежнев 40 раз под угрозой подрыва судов посещал окруженный плацдарм Малая земля. Однажды сейнер с Брежневым все же подорвался на мине, и политработника выбросило взрывной волной за борт. Сергей Александрович описывает эпизод, демонстрирующий способности политрука Брежнева убеждать воинов отстаивать свои рубежи. Так, растерявшихся от наступления гитлеровцев бойцов одного из пулеметных расчетов он кулаками заставил вести огонь, в результате чего атака фашистов была отбита. В начале весны 1943 года Брежнева представили к ордену Красной Звезды за большую политработу в период наступления РККА под Новороссийском. Второй орден Красного Знамени начальник политотдела18-й армии получил в 1944 году за отличную организацию партработы и личное мужество, проявленное в боях на 1-м Украинском фронте. В ноябре того же года, как сказано в наградном листе на Л. И. Брежнева, он был удостоен ордена Богдана Хмельницкого I степени за отличную организационную деятельность в боевой обстановке при освобождении ряда городов на Украине. К тому времени Брежнев был уже кавалером двух орденов Красного Знамени, орденов Красной Звезды и Отечественной войны, у него имелась медаль «За оборону Кавказа». Еще один орден Богдана Хмельницкого, теперь уже II степени, Леониду Ильичу вручили в конце мая победного 1945-го. Известно, что в 1943 году от командования 18-й армией полковнику Л. И. Брежневу за участие в сражениях на плацдарме Малая земля был вручен именной маузер К-96 в деревянной кобуре с надписью «За боевые заслуги». Это единственное именное оружие будущего генсека, полученное им в качестве награды во время Великой Отечественной войны (у Леонида Ильича в послевоенное время накопился целый арсенал огнестрельного и холодного оружия, которое ему дарили).