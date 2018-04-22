Как проявил себя Брежнев на Великой Отечественной

О военных заслугах Л. И. Брежнева писала фронтовая пресса еще во время Великой Отечественной. Леонид Ильич прошел боевой путь от бригадного комиссара до начальника политуправления военного округа.

Бывший третий секретарь стал фронтовым агитатором

На фронт Л. И. Брежнев ушел с поста третьего секретаря Днепропетровского обкома партии. Перед этим участвовал в мобилизационных и эвакуационных мероприятиях. Дальнейшая служба Леонида Ильича была связана с политико-идеологической деятельностью в войсках — пока действовал институт бригадных комиссаров, упраздненный в октябре 1942 года, Брежнев занимал эту должность. Затем служил в различных политструктурах Кавказского и Южного фронтов, 18 армии, к концу войны он был уже генерал-майором.

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