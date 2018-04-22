Химическое оружие: что есть у Великобритании

Дело об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля , захватившее внимание всех СМИ, продолжает обрастать новыми подробностями. Сначала журналисты обратили внимание на находящуюся всего в десятке километров от места преступления лабораторию «Портон-Даун», где предположительно хранится химическое оружие. А затем российское Минобороны заявило, что Великобритания на этой самой базе работает над созданием новых веществ и газов.

Великобритания под подозрением

По официально озвученной версии британских спецслужб, Сергея Скрипаля, беглого полковника ГРУ , и его дочь отравили нервно-паралитическим газом класса «Новичок». Поскольку вещество якобы было синтезировано в 80-е годы XX века в СССР, подозрение в покушении на жизнь экс-шпиона сразу же пало на Россию

Позднее постпред России при ООН Василий Небензя , ссылаясь на профессионального химика, добавил, что утверждать о применении конкретного газа Лондон мог только при наличии контрольного стандарта химиката.

«Если они говорят, что это газ «Новичок», то у них априори есть стандарт этого вещества, значит, есть коллекция и формула», — пояснил дипломат.

По предположению постпреда, синтезировать новое отравляющее вещество Великобритания могла, продолжая советские исследования. Для этого после распада СССР западными спецслужбами из союзных республик были вывезены специалисты и документация, на основе которых и проводились эксперименты.

При этом их положительные результаты в виде создания химикатов, классифицируемых под общим названием «Новичок», подтверждены в более чем 200 открытых источниках стран НАТО

Небензя уверен, что производство и разработка газа данного типа осуществлялась там же, где и была произведена идентификация вещества, которым якобы был отравлен Скрипаль, — в научно-исследовательском центре «Портон-Даун».

От ЛСД до зарина

В 1993 году 162 государства-члена ООН, среди которых и Великобритания, подписали в Париже Конвенцию о химическом оружии (КХО). Документ запрещает производство и накопление химического оружия. Однако незадолго до заключения договора британская разведка активно собирала оставшиеся после распада СССР данные о советских поражающих веществах.

Среди них, вероятно, была и информация о «Новичке». Советский разведчик Михаил Любимов в комментарии НТВ сообщил, что химикат производили в узбекском городе Нукусе до прекращения существования Союза. На этом фоне слова британского премьер-министра Терезы Мэй о том, что покушение на Скрипаля — либо прямые действия России против Соединённого Королевства, либо следствие того, что российская сторона «потеряла контроль» над веществом и «позволила ему попасть в другие руки», кажутся скорее оговоркой, нежели упрёком.

Совпадение или нет, но именно бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Джон Мюррей после инцидента с полковником ГРУ обратил внимание, что перебежчик был отравлен всего в восьми милях от «самого большого в Западной Европе запаса нервно-паралитического газа» — базы «Портон-Даун».

Этот научный центр был создан ещё во время Первой мировой войны. Сейчас же лаборатория известна как весьма противоречивый британский исследовательский военный объект.

Один из самых нашумевших случаев в его истории — смерть в 1953 году Рональда Мэддисона от зарина. Известны также факты экспериментов с ЛСД, когда британских военнослужащих «выводили из строя» прямо во время учений.

Впрочем, испытания химических веществ на человеке для «Портон-Даун» не были чем-то из ряда вон выходящим. По данным El Pais, в 1963 учёные центра решили проверить, насколько уязвима общественная инфраструктура перед химическими и биологическими атаками. Для этого они распространили бактерию в лондонском метро, которая изначально считалась безобидной, но, как оказалось, вполне была способна вызвать сепсис.

Однако никакой ответственности за подобные негуманные исследования никто не нёс. Лишь в 2008 году — после того, как суд признал смерть Мэддисона насильственной, и центр столкнулся с общественным давлением — британским властям пришлось принести публичные извинения и выплатить компенсацию 359 из почти 22 тысяч солдат, над которыми экспериментировали в «Портон-Даун».

Помимо зарина, в стенах лаборатории рядом с городом Солсбери велись работы и над другими химикатами. Например, именно здесь было создано самое токсичное вещество из когда-либо синтезировавшихся веществ, применяемых в химоружии — VX. Им, в частности, почти год назад был отравлен Ким Чон Нам — брат северокорейского лидера Ким Чен Ына

По убеждению Крейга Джона Мюррея, и зарин, и VX, естественно запрещённые КХО, до сих пор производятся в стенах «Портон-Даун». Однако и исключать, что там же ведутся работы над новыми нервными агентами, не стоит.

По официальной версии, с 70-х годов XX века масштаб экспериментов и число испытуемых — как людей, так и животных — сокращались. К началу нового тысячелетия, заявляли британские власти, функции комплекса были существенно сокращены.

Но как свидетельствует фотографии лаборатории, сделанные со спутника, «Портон-Даун» активно развивался с 2002 по 2017 годы. А после истории со Скрипалём ему обещали выделить целых 48 миллионов фунтов на строительство Центра по защите от химического оружия. Только действительно ли он создаётся в интересах обороны, большой вопрос.