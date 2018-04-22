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Из Ингушетии в Саудовскую Аравию организуют прямые чартерные рейсы для совершения хаджа
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Из Ингушетии в Саудовскую Аравию организуют прямые чартерные рейсы для совершения хаджа 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 22 апреля. /ТАСС/. Прямые чартерные рейсы для совершения хаджа будут организованы из Ингушетии в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-служба постоянного представительства республики при президенте РФ.
"Для совершения хаджа будут организованы прямые чартерные рейсы из аэропорта Магас в аэропорт Медины, такая договоренность достигнута с авиакомпанией Utair. Сейчас осуществляется согласование деталей и подписание официального соглашения с авиакомпанией", — приводит постпредство слова председателя комитета по хаджу Ингушетии Ахмеда Теркакиева.
Около 300 жителей Ингушетии уже подали заявки на совершение хаджа в 2018 году при выделенной на республику квоте в размере 1400 паломников, но квота может быть увеличена непосредственно ближе к хаджу. Прием заявок на хадж в 2018 году для России заканчивается 10 июня по требованию Саудовской Аравии.
"Еще одно новое требование, которое выдвигает саудовская сторона, это введение с этого года электронных виз для паломников. Это необходимо для сокращения времени прохождения таможенной проверки в аэропортах Саудовской Аравии", — сказал Теркакиев.
Хадж — паломничество к святым местам в городах Мекка и Медина, связанных с жизнью пророка Мухаммеда. Наряду с признанием единобожия, ежедневной пятикратной молитвой, постом в священный месяц рамадан и обязательными пожертвованиями в пользу бедных хадж является одним из пяти столпов ислама и обязателен для каждого мусульманина.
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