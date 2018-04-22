Из Ингушетии в Саудовскую Аравию организуют прямые чартерные рейсы для совершения хаджа

"Для совершения хаджа будут организованы прямые чартерные рейсы из аэропорта Магас в аэропорт Медины, такая договоренность достигнута с авиакомпанией Utair . Сейчас осуществляется согласование деталей и подписание официального соглашения с авиакомпанией", — приводит постпредство слова председателя комитета по хаджу Ингушетии Ахмеда Теркакиева.

Около 300 жителей Ингушетии уже подали заявки на совершение хаджа в 2018 году при выделенной на республику квоте в размере 1400 паломников, но квота может быть увеличена непосредственно ближе к хаджу. Прием заявок на хадж в 2018 году для России заканчивается 10 июня по требованию Саудовской Аравии.

"Еще одно новое требование, которое выдвигает саудовская сторона, это введение с этого года электронных виз для паломников. Это необходимо для сокращения времени прохождения таможенной проверки в аэропортах Саудовской Аравии", — сказал Теркакиев.