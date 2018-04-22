Какой из способов управления персоналом приносит больше всего пользы

Компания HeadHunter решила узнать, какой из способов управления персоналом приносит больше всего пользы бизнес-процессам — жесткий контроль за действиями сотрудников, отношения на равных или гибкие решения. Мнения получились очень разные.

"Лет десять назад для компаний, которые хотели отслеживать действия сотрудников, — рассказал «РГ» глава отдела продаж компании, занимающейся разработкой систем учета рабочего времени Александр Минеев , — было достаточно информации о посещаемых ими сайтах, интернет-трафике или контроля электронной почты. Но по мере того, как развиваются технологии и у сотрудников растет количество отвлечений на работе, требуются более технологичные возможности сбора и обработки информации".

Например, поясняет эксперт, поиск отклонений и нарушений в работе, наблюдение в режиме реального времени и запись действий сотрудников для дальнейшего анализа.

При этом, как отмечает Минеев, надо учитывать такой фактор, как рост числа удаленных сотрудников в бизнесе, за которыми нужен глаз да глаз. Поэтому работодатели приобретают специальные носимые гаджеты и снабжают ими так называемых разъездных сотрудников, например, водителей, экспедиторов или курьеров. Эти устройства передают данные, где в данный конкретный момент находится сотрудник и как он выполняет заказ, что позволяет оперативно информировать клиентов о том, когда они получат свой товар.

Материальный стимул для того, чтобы сотрудники работали на совесть, важнее любых программ-шпионов

Директор по дизайну Денис Кортунов рассказывает, что в их компании есть системы доступа по карточкам, которые позволяют видеть, сколько времени человек находится на рабочем месте. Но это больше формальность, на творческий процесс вообще не влияющая.

"Я знаю, что есть и специальные программы для контроля за сотрудниками, но у меня другие методы, — поясняет Кортунов. — В моей команде — профессионалы, для которых такие способы как минимум будут обидными. Есть индустрии, где жесткий контроль может быть оправдан: если люди что-то делают по инструкции или процессы сильно зарегулированы регламентом. Дизайнеры — люди творческие. Иногда прекрасная идея приходит за секунды, но бывает, нужно долго вникать и разбираться. Считаю: чтобы проект двигался, нужна хорошая рабочая коммуникация".

Что это? «Это напоминает волейбол, — говорит собеседник „РГ“, — нельзя держать мяч на своей стороне слишком долго. Вы получаете письмо или комментарий по проекту — мяч на вашей стороне. Отправили макет или задали встречный вопрос — мяч на стороне клиента. Каждые полгода мы оцениваем свою работу. Если были какие-то претензии к человеку, то он не получает прибавку к зарплате. Поэтому материальный стимул важнее любых программ-шпионов».

Генеральный директор телекоммуникационной компании Денис Садовский поясняет, что его фирма была первым call-центром не только в бывшем СССР, но и во всей Восточной Европе, которая купила специализированную программу Workforce Management. Эта система учитывает все состояния операторов (разговор, поствызывная обработка, ожидание, тренинг, перерыв), а также прогнозирует нагрузку входящих вызовов, рассчитывает количество требующихся операторов, формирует смены. «Мы проверяем качество разговора операторов, — уточняет Садовский. — Для управления этим контролем разработали собственный программный продукт, на который потратили около 5000 часов программирования».

Предприниматель Илья Синельников считает, что главное в работе — это личная ответственность. «В бюро, где я работаю, есть система „Ресурс“, — объясняет он. — Ее главный постулат: ты сам распоряжаешься своим временем. Если хочешь идти в кино во вторник днем — пожалуйста, но только ты обязан вовремя выполнить задание. Если потребуется потратить на это ночь, то придется работать ночью». В «Ресурсе» важно не то, сколько часов работаешь, а сколько пользы приносишь. Я уверен, что в будущем большинство компаний перейдут на такие системы. Мало будет опенспейсов, где сидят сто человек спина к спине. То, что они целый день проводят рядом в наушниках, никак не улучшает их коммуникацию и результат работы".

Эксперты рынка труда также разошлись во мнении, нужно ли работодателям тратить деньги и силы на контроль за своими сотрудниками. Так, советник гендиректора ВНИИ труда минтруда Николай Волгин считает, что контроль необходим, но он должен быть очень деликатным и умным. «Зачем покупать программы для слежения, когда можно просто сделать стеклянные двери в офисе, — отмечает эксперт. — На Западе эту моду уже давно практикуют. Начальство как бы само собой видит, чем занимаются его подчиненные».

3,8 миллиона человек в возрасте от 15 до 72 лет квалифицированы в России как безработные по методологии Международной организации труда, сообщил Росстат . В начале года минтруд прогнозировал, что безработица в стране сократится на 100 тысяч человек, как раз до 3,8 миллиона

При этом Волгин подчеркивает, что контроль — это основа грамотного управления персоналом. «Существует три типа сотрудников: „Икс“, „Игрек“ и „Зет“, — добавляет эксперт. — „Икс“ — это те, которые не могут самостоятельно решать задачи, они старательные, но их надо постоянно контролировать и направлять, „Игрек“, наоборот, слишком инициативные, а „Зет“ — это смешанный типаж. В каждом коллективе есть такой набор типажей, с которыми нужно выстраивать контакты, чтобы получить конечный продукт».

По словам заведующего лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Андрея Коровкина, контроль ничего не решает. Решают условия труда и хорошая зарплата.

"Если человек получает на своем рабочем месте 10 тысяч рублей в месяц, то контролируй его, не контролирует, он не будет полностью отдаваться такой работе и держаться за свое место, — считает Коровкин. — Но если у него достойная зарплата, он сам не будет нарушать дисциплину и всегда будет стараться выдавать хороший результат своей деятельности".