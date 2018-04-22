Ещё
Бывшая девушка Avicii обнародовала их переписку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывшая девушка Avicii обнародовала их переписку 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 22 апреля — РИА Новости. Эмили Голдберг, бывшая девушка Тима Берглинга, более известного как Avicii, после его смерти обнародовала их совместные фотографии и фрагмент переписки.
Публикация от Emily Goldberg (@emilygoldberg89)
20 Апр 2018 в 2:24 PDT  "Два года мы были вместе. Он был моим самым близким человеком, которому можно довериться, и самым лучшим другом. Теперь я не могу смотреть на Мишку (собаку Эмили — Прим. ред.) спокойно, понимая, что никогда не увижу его лицо. Я все еще пытаюсь собраться с мыслями и хочу сказать спасибо тебе за все теплые слова и тексты. Разбуди меня, когда все это закончится, потому что я не хочу, чтобы это было правдой", — написала девушка, процитировав один из главных хитов диджея.
Публикация от Emily Goldberg (@emilygoldberg89)
20 Апр 2018 в 2:50 PDT  Шведский музыкант и продюсер Тим Берглинг умер 20 апреля в столице Омана Маскате. Ему было 28 лет. Полиция не нашла криминального следа в его смерти.
РИА Новости: последние новости
Школы закрыты, язык забыт. Из Туркменистана уезжают последние русские США не пользуются каналом с Россией по кибербезопасности, заявили в МИД Эксперты ПАСЕ заподозрили Аграмунта в нарушении кодекса поведения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США256
Масляков резко пригрозил Светлакову
США нашли способ сдержать Россию
Захарова сообщила хорошую новость388
«Путин не ценит слабость»394
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение