Изобретатели просят поддержать их материально

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) просит внести в Гражданский кодекс России нормы оплаты изобретений, созданных по служебному приказу или на базе предприятия. В настоящий момент работодатели не несут ответственности за отказ от оплаты изобретения, использующегося в коммерческих целях.

Лев Линник, обладатель звания «Почетный изобретатель Европы»:

— Россия — особая страна. Наши изобретатели, к сожалению, часто люди далеко не богатые, некоторых даже можно назвать бедными. Нужно обратить внимание, что наблюдается утечка мозгов из России. А ведь от них, а не от спортсменов или артистов, зависит будущее страны. Изобретения нужно стимулировать. Ведь те, кто их совершает — уникальные люди. Но почему-то их вечно затаптывают и не учитывают их интересы. Я сторонник максимального поощрения технического творчества. Изобретателям нужно создавать все условия, чтобы они оставались в нашей стране и работали на ее благо. Мой сын, инженер-физик по специальности, окончил МИФИ . У него есть талант в области науки, но он пошел работать в банк. Просто потому, что там зарплата в три раза больше. Что касается именно служебных изобретений, то я считаю, что это понятие вообще нужно отменить. Любое изобретение — результат кропотливого труда. Изобретатель штудирует тонны литературы, производит вычисления. А когда по крупицам создается и реализуется новая идея, работодатель часто ставит свою фамилию в качестве автора, а настоящего изобретателя заставляют молчать под угрозой увольнения и других санкций. Или просто не оформляет изобретение. На Западе, например, патент на свое имя может получить только сам разработчик, а уже потом уступить права на своих условиях. Нужно убеждать руководителей всеми силами, что необходимо уважать изобретателей. Только так мы сможем добиться прогресса в науке и технике. Ведь его двигают даже не институты, а отдельные талантливые личности.

— Мой бизнес основан на инновациях и уникальных идеях, поэтому я однозначно поощряю введение мер, стимулирующих изобретательскую активность. Но здесь, конечно, есть несколько нюансов. Вознаграждаться должны только те изобретения, которые будут использоваться в деятельности организации. Потому что выплачивать авторские отчисления в иных случаях смысла нет. Иначе будут злоупотребления этим правом. Например, организация занимается сельскохозяйственной деятельностью, а сотрудник изобретает пивные бутылки. Платить за подобные вещи — все равно что бросать деньги на ветер.

Юрий Линник, студент-инженер:

— Конечно, изобретателей необходимо материально поощрять. Это ведь не просто сложный, но и постоянный процесс. Невозможно изобретать в режиме «пять дней по восемь часов». Вспомним хотя бы Менделеева, который даже во сне думал о своей таблице. И если изобретение все же создается и применяется, то его автор должен получать не только моральное, но и материальное удовлетворение. Тем более что у инженеров и так не очень высокие зарплаты. А материальные поощрения станут хорошим стимулом для творческой работы. Кроме того, у талантливой молодежи появится надежда на то, что их способности помогут «выбиться в люди», а не будут зарыты в землю, как в библейской притче.