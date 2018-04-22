В Центре кинологической службы УВД по ЮВАО состоялась выводка собак

В кинологической службе Управления внутренних дел Юго-Восточного округа вакцинировали 38 служебных собак, была проведена комплексная выводка.

Выводка традиционно началась с построения кинологов и их четвероногих питомцев. Проверяющие УВД , а также ветеринарные врачи осмотрели внешний вид собак, их общее состояния здоровья. Особое внимание уделялось выявлению признаков заболеваний. Таковых выявлено не было.

— Во время мероприятия была проведена проверка снаряжения собак и спецодежды самих кинологов, оценка санитарного состояния вольеров и общих условий содержания служебных собак, — сообщила «ВМ» начальник Центра кинологической службы УВД по ЮВАО Екатерина Симонова

По результатам строевого смотра было отмечено, что условия содержания, уход четвероногих питомцев соответствуют необходимым нормам и требованиям.

— Данное мероприятие проводится в Кинологическом центре регулярно, — отметила руководитель пресс-службы УВД по ЮВАО Ольга Егорова , — не реже двух раз в год.

При этом собаки регулярно проверяются у ветеринаров, с ними проводятся занятия.