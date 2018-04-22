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В Центре кинологической службы УВД по ЮВАО состоялась выводка собак
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В Центре кинологической службы УВД по ЮВАО состоялась выводка собак 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В кинологической службе Управления внутренних дел Юго-Восточного округа вакцинировали 38 служебных собак, была проведена комплексная выводка.
Выводка традиционно началась с построения кинологов и их четвероногих питомцев. Проверяющие УВД, а также ветеринарные врачи осмотрели внешний вид собак, их общее состояния здоровья. Особое внимание уделялось выявлению признаков заболеваний. Таковых выявлено не было.
— Во время мероприятия была проведена проверка снаряжения собак и спецодежды самих кинологов, оценка санитарного состояния вольеров и общих условий содержания служебных собак, — сообщила «ВМ» начальник Центра кинологической службы УВД по ЮВАО Екатерина Симонова.
По результатам строевого смотра было отмечено, что условия содержания, уход четвероногих питомцев соответствуют необходимым нормам и требованиям.
— Данное мероприятие проводится в Кинологическом центре регулярно, — отметила руководитель пресс-службы УВД по ЮВАО Ольга Егорова, — не реже двух раз в год.
При этом собаки регулярно проверяются у ветеринаров, с ними проводятся занятия.
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