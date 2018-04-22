Россия вынесет на ГА ООН резолюцию о группе экспертов по кибербезопасности

"Такие намерения у нас есть. Площадка ООН для нас по-прежнему остается приоритетной в плане выработки универсальных правил поведения государств в интернете. Мы будем предлагать возродить ГПЭ, но внеся в нее определенные изменения", — сказал Крутских в интервью газете «Коммерсант»

Он пояснил, что эти изменения будут касаться, в том числе, состава группы.

"Мы выступаем за более справедливое географическое представительство участников группы. Не должно, в частности, быть перевеса натовских стран, при том, что от СНГ допущен только один участник, и то он конкурирует с представителями Балкан. Мы за более справедливое представительство. Пусть количество участников группы будет ограничено 25, но в ней должны быть представлены все регионы и игроки", — подчеркнул Крутских.

Как отметил дипломат, мандат группы «не должен претерпеть кардинальных изменений».