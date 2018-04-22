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Эти народы поглотили славяне
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Эти народы поглотили славяне 

Кириллица 43 минуты назад
Фото: Кириллица
Процесс ассимиляции народов славянами ярче всего наблюдался у населения Восточной Европы. Географические сведения и могильные раскопки указывают на слияние с балтами, эстонцами, финнами и племенами, разместившимися на территориях Поволжья и Поднепровья.
Многие из народов полностью славянизировались, позаимствовав необычные культурные традиции и языковые особенности.
Балты
Древнее Поочье со своей богатой культурой быстро переняло обычаи и язык славян. Заметное влияние на мощинские традиции оказали вятичи. Кривичи приняли участие в трансформации керамического делопроизводства.
Славянизация прогрессировала семимильными шагами. Этнокультурная и языковая близость с балтами значительно ускоряла процесс. Подтверждено, что речь славян, живших в Понеманье и Побужье, родственна с пруссами-судавами.
Прибалтика
Племена восточной Латвии также были ассимилированы. На обширных территориях археологи с завидной периодичностью обнаруживают предметы неоспоримо русского происхождения: посуду с ленточными узорами, шиферные пряслица, витые браслеты из драгоценных металлов и традиционные бусы.
Восточная Литва X-XI веков схожа по своей материальной культуре со славянской, что указывает на процесс естественной ассимиляции. Специалисты отмечают идентичные гончарные круги, волнистую тематику керамики, аналогичные по форме серпы и характерные особенности погребальных обрядов.
Частично утеряли этнические особенности и финно-угорские племена, большинство из которых необратимо порусело. Второй части удалось сохранить языковые и культурные особенности, однако все они вынужденно стали данниками русских князей.
Обращаясь к северо-западу, взгляд невольно останавливается на прибалтийской чуди. В нее входят волховская чудь, водь, весь и прочие производные от нее территории, разместившие выходцев полярно разных племен.
Прибалтийская культура под славянским влиянием все значительнее трансформировалась при передвижении на восток. Речь прибалтийских финно-угров — прямой свидетель тесной дружбы и совместной торговли. Общие государственные черты и христианство были привнесены на прибалтийские территории именно славянами.
Несколько выше по уровню социального развития находилась финно-угорская меря, которая по примеру своих соседей тоже обрусела. Об этом свидетельствуют изменения в укладе жизни, культуре и обычаях. На землях мери наблюдаются многочисленные трупосожжения, в быт привносятся керамические и бронзовые предметы. Единственное, что осталось памятью о первозданной мери, — топонимика Верхнего Поволжья и частичное двуязычие.
Эстония
На землях Эстонии восточные славяне ассимилировали территории Псковского озера. Здесь наблюдаются курганы и сопки, характерные для кривичей и ильменских словен. Они же распространяются на каменные могилы эстонцев.
Мордова
Признаки обрусения мордовских племен выражаются в характерных для славян обрядах трупосожжения. На территории эрзи археологи находят предметы, говорящие о заимствованной материальной культуре. У северян и вятичей распространены мордовские вещи: ножные браслеты, сюлгамы, перстни. Предполагается, что от названия «эрзя» произошла русская Рязань.
Нижнее Поволжье
Двигаясь на юго-восток, славяне добрались до Нижнего Поволжья, где в столице Хазарии был целый обрусевший район. Там был организован суд, где все проходило по языческим традициям.
Полностью были ассимилированы и степи Подонья, где хазарская крепость Саркел стала именоваться Русской Белой Вежей. Там разместился ремесленный центр. В степях Тмутаракани наблюдался европеоидный расовый тип.
Поднепровье
Территории Днепровского Левобережья обрусели лишь частично. Ираноязычное население, будучи полностью тюркизировано болгарскими народами, переняло многие традиции у славян. К оседлой культуре аланов добавились смешанные погребальные обряды. В жилищах у северных салтовцев появились русские печи, в которых стали варить совсем не аланские каши.
Ассимиляция не обошла стороной и область Тамани и Северного Кавказа. Кабардинцы с удовольствием осваивали русскую письменность, перенимали славянские традиции.
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