Технологии дали людям шанс подняться в небо без топлива

Советский летчик Александр Федотов на истребителе-перехватчике МиГ-25 еще в 1977 году установил абсолютный рекорд высоты, подняв боевой самолет на 37 650 метров, хотя «рабочим потолком» для уникальной по тем временам машины считалось 24 200 метров.

В октябре 2004-го американский пилот Брайан Бинни в кабине суборбитального аппарата SpaceShipOne с ракетным двигателем смог достичь высоты 112 километров и благополучно вернулся на землю. Однако этот рекорд установлен с использованием гибридной схемы: от взлетной полосы и до 14 км над уровнем моря SpaceShipOne поднимался при помощи специального самолета WhiteKnight ("Белый Рыцарь"). После чего происходила отстыковка, и SpaceShipOne включал собственный ракетный двигатель.

Новые дорогостоящие материалы, специально созданные для подобных аппаратов, и их запредельная энергоемкость не позволяют вписать такие достижения в современный тренд научно-технологического развития, где едва ли не главными критериями становятся экономическая эффективность и экологическая приемлемость.

В подтверждение этих слов приведем три события, известных не столь широко, но для нашей темы знаковых.

dcnfdrf — ссылка на Над Эверестом — остановка (4 полоса)

В 2006 году американцы Стив Фоссетт и Эйнар Эневольдсон смогли покорить высоту 15 445 метров на безмоторном планере Glaser-Dirks DG-500. То есть вообще не использовали топливо в автономном полете.

А еще за пять лет до того, 14 апреля 2001-го, сразу на 29 524 метра смог подняться винтовой аппарат Helios HP01 с питанием от солнечных батарей. Особенность этой созданной в NASA машины в том, что она беспилотная. Создателям не пришлось ломать голову над тем, как создать на борту условия, пригодные для человека.

Первый в мире пилотируемый аппарат на солнечной тяге Solar Impulse заявил о себе в 2014 году в Швейцарии . Поднятый в воздух бывшим пилотом ВВС Андре Боршбергом , винтовой самолет провел в небе 26 часов, а энергия Солнца, питающая его 4 двигателя, позволила достичь высоты 8,5 километра. Через год с небольшим на испытания вывели Solar Impulse 2. И в 2015 — 2016 годах Андре Боршберг и Бертран Пикар, сменяя друг друга в пилотской кабине, благополучно обогнули на этом «солнцелете» земной шар — 17 взлетов и посадок, 42 тысячи километров, включая рекордный трансокеанский перелет Нагоя ( Япония ) — Гавайи ( США ) продолжительностью 117 часов 52 минуты.

Пример Solar Impulse стал заразительным. Новая интернациональная команда, объединенная проектом SolarStratos, только на солнечной энергии, без капли другого горючего, готовится покорить высоту в 25 тысяч метров в одномоторном самолете.