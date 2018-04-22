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Технологии дали людям шанс подняться в небо без топлива
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Технологии дали людям шанс подняться в небо без топлива 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Советский летчик Александр Федотов на истребителе-перехватчике МиГ-25 еще в 1977 году установил абсолютный рекорд высоты, подняв боевой самолет на 37 650 метров, хотя «рабочим потолком» для уникальной по тем временам машины считалось 24 200 метров.
В октябре 2004-го американский пилот Брайан Бинни в кабине суборбитального аппарата SpaceShipOne с ракетным двигателем смог достичь высоты 112 километров и благополучно вернулся на землю. Однако этот рекорд установлен с использованием гибридной схемы: от взлетной полосы и до 14 км над уровнем моря SpaceShipOne поднимался при помощи специального самолета WhiteKnight ("Белый Рыцарь"). После чего происходила отстыковка, и SpaceShipOne включал собственный ракетный двигатель.
Новые дорогостоящие материалы, специально созданные для подобных аппаратов, и их запредельная энергоемкость не позволяют вписать такие достижения в современный тренд научно-технологического развития, где едва ли не главными критериями становятся экономическая эффективность и экологическая приемлемость.
В подтверждение этих слов приведем три события, известных не столь широко, но для нашей темы знаковых.
dcnfdrf — ссылка на Над Эверестом — остановка (4 полоса)
В 2006 году американцы Стив Фоссетт и Эйнар Эневольдсон смогли покорить высоту 15 445 метров на безмоторном планере Glaser-Dirks DG-500. То есть вообще не использовали топливо в автономном полете.
А еще за пять лет до того, 14 апреля 2001-го, сразу на 29 524 метра смог подняться винтовой аппарат Helios HP01 с питанием от солнечных батарей. Особенность этой созданной в NASA машины в том, что она беспилотная. Создателям не пришлось ломать голову над тем, как создать на борту условия, пригодные для человека.
Первый в мире пилотируемый аппарат на солнечной тяге Solar Impulse заявил о себе в 2014 году в Швейцарии. Поднятый в воздух бывшим пилотом ВВС Андре Боршбергом, винтовой самолет провел в небе 26 часов, а энергия Солнца, питающая его 4 двигателя, позволила достичь высоты 8,5 километра. Через год с небольшим на испытания вывели Solar Impulse 2. И в 2015 — 2016 годах Андре Боршберг и Бертран Пикар, сменяя друг друга в пилотской кабине, благополучно обогнули на этом «солнцелете» земной шар — 17 взлетов и посадок, 42 тысячи километров, включая рекордный трансокеанский перелет Нагоя (Япония) — Гавайи (США) продолжительностью 117 часов 52 минуты.
Пример Solar Impulse стал заразительным. Новая интернациональная команда, объединенная проектом SolarStratos, только на солнечной энергии, без капли другого горючего, готовится покорить высоту в 25 тысяч метров в одномоторном самолете.
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