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Россия не получала от США запросов о происхождении вируса NotPetya
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Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США

Россия не получала от США запросов о происхождении вируса NotPetya 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия не получала от США запросов по поводу происхождения вируса NotPetya, заявил в спецпредставитель российского президента по международному сотрудничеству по информационной безопасности, посол МИД по особым поручениям Андрей Крутских.
"Никаких. В этом и парадокс. Мы же готовы к разговору по любым темам, именно для этого мы привезли в Женеву делегацию из 17 человек, среди которых были и силовики", — ответил он интервью газете «Коммерсант» на вопрос, получала ли Россия запросы от США по поводу происхождения этого вируса.
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