Нагревательный кабель из России получил сертификат Евросоюза

Эти и многие другие, не упомянутые здесь стратегические объекты, архитектурные памятники, важные административные и промышленные здания оборудованы и защищены системами обогрева и антиобледенения с использованием так называемых нагревательных кабелей. А в их основе технологическое ноу-хау: электропроводящие пластмассы.

— Изначально в этом есть противоречие, — делает важное пояснение генеральный директор ГК «ССТ» Михаил Струпинский. — Потому что в обыденном понимании пластмасса всегда диэлектрик. А мы научили пластмассу проводить ток и при этом выделять тепло. Поверьте, это непросто. Но в результате получили умное изделие с эффектом саморегулирования: в зависимости от температуры окружающей среды оно меняет выделяемую тепловую мощность.

ЛУКОЙЛ, "Роснефть", "Татнефть", "Транснефть", "АЛРОСА" и Это особое свойство саморегулирующихся кабелей обуславливает их востребованность для обогрева трубопроводов и резервуаров. Прежде для этих целей использовали пар, что было очень неудобно и дорого. Переход на электричество позволил создать эффективные и надежные в использовании системы. В России такие решения применяются на объектах практически всех известных нефтегазовых компаний, включая "Газпром" Total . Саморегулирующийся кабель не перегревается, и это позволяет применять его во взрывоопасных зонах. Такое свойство особенно важно для объектов топливно-энергетического комплекса.

— Как использовать подобные системы, знают многие, — акцентирует Михаил Струпинский. — А как производить — только несколько компаний в мире. В России именно мы являемся носителями технологий производства таких систем.

Основанная в 1991 году, Группа компаний «Специальные системы и технологии» стала к этому дню крупнейшим в России разработчиком и поставщиком комплексных решений в сфере промышленного электрообогрева. За годы работы реализовано более 10 тысяч проектов, а совокупная протяженность трубопроводов, которые обогреваются системами компании, превышает 20 тысяч километров.

Продукты и решения ГК «ССТ» обрели высокую репутацию и за пределами России. На этот момент география экспортных поставок — более 40 стран. Новые перспективы на европейском и мировом рынках открывает недавно выданный Евросоюзом сертификат ATEX, которым подтверждена безопасность применения саморегулирующихся кабелей марок НТМ, НТА, НТР и ВТС в системах электрообогрева на нефтегазовых, химических и других промышленных объектах стран Европы с повышенными требованиями к взрывозащищенности.