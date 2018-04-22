На саммите «Глобальная энергия» в Турине разложили энергобаланс

Эти и многие другие актуальные вопросы энергетической повестки обсудили на минувшей неделе в Турине ( Италия ) известные ученые, политики и ведущие мировые эксперты в этой области знаний. Тема нынешнего, уже седьмого по счету саммита «Глобальная энергия» — моделирование энергетического баланса в будущем цифровом мире.

Как отметил накануне и.о. президента ассоциации «Глобальная энергия» Александр Игнатов , развитие энергетики важно для будущего всего мира, поэтому и была сформирована такая постоянно действующая коммуникационная площадка с тем же названием, что и учрежденная в 2002 году в России Международная энергетическая премия «Глобальная энергия». Эта награда присуждается за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики, которые способствуют эффективному использованию энергетических ресурсов и экологической безопасности на Земле в интересах всего человечества.

— Наш саммит ежегодно собирает и лауреатов премии, и членов Международного комитета по ее присуждению — авторитетных общественных деятелей, лидеров бизнеса и политики, — акцентирует Александр Игнатов. — Глобальный энергетический диалог, где ведущая роль отведена ученым — разработчикам передовых технологий, позволяет вырабатывать всесторонне взвешенные и востребованные решения.

Встречи под брендом «Глобальная энергия» проводятся в таком формате с 2012 года. Специалисты с мировой известностью, отмеченные в профессиональном сообществе, обсуждают актуальные вопросы энергетической отрасли, стараются предугадать тенденции и предложить пути выхода в проблемных и кризисных ситуациях. И максимально широко ознакомить со своими оценками и прогнозами общественность.

Не стал исключением и нынешний саммит. Он проходил в Энергетическом центре Политехнического университета Турина, а вся развернувшаяся на нем дискуссия транслировалась в режиме реального времени на сайте телеканала Euronews. Тем самым аудитория расширилась многократно, охватила специалистов и просто интересующихся граждан из 166 стран.

Доктор Рае Квон Чунг из Кореи , член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», один из самых ярких сторонников концепции «зеленого роста», получивший в 2007 году Нобелевскую премию за усилия по сохранению климата, выступая перед участниками саммита-2018, привел данные аналитического доклада «Общемировые тенденции инвестирования в возобновляемую энергию». Они указывают на то, что в 2017 году рост мощностей солнечных электростанций по всему миру значительно опередил рост мощностей электростанций на ископаемом топливе. Сейчас вводится в строй больше новых солнечных станций, чем новых угольных, газовых и атомных вместе взятых. Но! Объем электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, в 2017 году составил лишь немногим более 12 процентов от общей генерации.

Внедрение цифровых технологий — неоспоримый мегатренд, который влияет на глобальную энергосистему

Наряду с выработкой решений по «декарбонизации» энергетики многие выступавшие призывали активнее внедрять цифровые технологии. Сегодня это уже неоспоримый мегатренд, оказывающий огромное влияние на глобальную энергосистему. А сама система быстро меняется, поскольку энергоснабжение и спрос на энергию развиваются под влиянием демографических процессов, климатической политики и технологических достижений.

Урбанизация и повсеместное наступление цифры — диджитализация — представляют собой мегатенденции, которые предопределяют появление «умных» и безопасных в экологическом отношении городов. «Умные города» — это чрезвычайно важный компонент нашего энергетического будущего, если учесть, что к 2050 году согласно озвученным на саммите прогнозам более 65 процентов мирового населения будет жить именно в таких местах. ­Города становятся «умными» в основном благодаря внедрению цифровых принципов и технологий, например, контроль оборудования через Интернет, аналитика больших данных, искусственный интеллект, робототехника, блокчейн, дополненная реальность, виртуальная реальность и 3D-печать.

А тех самых электромобилей, о числе которых загадал собравшимся загадку доктор Чунг, к 2040 году потребуется 875 миллионов, чтобы удержать наш климат в рамках, заданных Парижским соглашением. При этом прос на нефть, по данным Bloomberg New Energy Finance, к 2035 году может снизиться глобально — на 5 миллионов баррелей в день.

Член международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» и президент Научного совета по глобальным инициативам (SCGI) Томас Блис привлек внимание к другой стороне того же вопроса об альтернативах. По его мнению, «резервным» источником питания для возобновляемых источников энергии должна стать ядерная энергия. Но ее оппоненты, особенно в Европе, не унимаются.

— Ошибаются ли критики? — себе и другим задавал вопросы эксперт. — Подходит ли ядерная энергия для широкомасштабного использования? Или она слишком опасна для того, чтобы даже попытаться рассмотреть возможность ее развертывания на глобальном уровне в столь крупных масштабах?

Эти важные вопросы, по словам Томаса Блиса, требуют ответов, а затем решительных действий, если мы хотим, действуя разумно, побороть изменения климата и ускорить отказ от ископаемого топлива.

Лауреат премии «Глобальная энергия» Клаус Ридле из Германии, удостоенный этой награды в 2005 году вместе с академиком Жоресом Алферовым , констатировал тот факт, что за последние три десятилетия, несмотря на все усилия мирового сообщества, выбросы СО2 возросли примерно с 30 миллиардов тонн до 40. Потрачены сотни миллиардов долларов, а процесс удалось лишь замедлить, но не остановить. Как он выразился, «от установленной в Киото цели в 20 миллионов тонн нас отделяют световые годы…»

Одной из главных причин такого положения дел ученые называли невнятную и несогласованную политику государств. Анализ в большинстве случаев касался лишь технологий или инвестиций, но не политики стимулирования таких инвестиций и технологических инноваций. И связано это со страхами, что меры экономического характера, такие как налог на выбросы углекислого газа, могут серьезно навредить бизнесу.

На саммите в Турине прозвучал призыв обсудить и разобраться наконец, навредит ли такая политика экономике и бизнесу, или же, наоборот, создаст новые возможности для бизнеса и инвестиций, которые в свою очередь подстегнут экономический рост и стимулируют создание рабочих мест, одновременно с этим способствуя переходу на новые источники энергии.

В финале ясно обозначилось «задание на дом»: как перенаправить непродуктивное соперничество трех «Э» — энергетика, экономика, экология — в позитивное и конструктивное русло.

факты из первых рук Клаус Ридле (Германия), лауреат премии «Глобальная энергия» (2005), ведущий мировой эксперт в теплоэнергетике:

— Германия, чья доля в общем объеме выбросов CО2 составляет примерно 2 процента, поставила себе целью сократить к 2020 году эмиссию на 40 процентов в сравнении с 1990 годом. К 2015-му удалось снизить на 26 в основном благодаря воссоединению Западной Германии и Восточной. В последние годы темпы «декарбонизации» существенно замедлились, несмотря на то что страна из года в год выделяет по 25 млрд евро на развитие возобновляемой энергетики. В результате новому правительству пришлось признать, что добиться 40-процентного сокращения выбросов СО2 к намеченному сроку не удастся.

Томас Блис (США), президент Научного совета по глобальным инициативам (SCGI), член международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия»:

— Чтобы уравнять мировой объем потребления электроэнергии на душу населения с уровнем потребления в Германии, необходимо покрыть ветряками или солнечными батареями площадь, равную Южной Америке. Это совершенно неприемлемо. А сама Германия, закрывая по политическим причинам свои работоспособные АЭС, вынуждена компенсировать нехватку генерации за счет электростанций, работающих на экологически грязном угле. В результате ее «углеродный след» лишь вырос, а тарифы на электроэнергию остаются одними из самых высоких в Европе.

Рае Квон Чунг (Корея), член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», лауреат Нобелевской премии (2007), советник председателя группы экспертов высокого уровня по проблемам воды и стихийным бедствиям при генеральном секретаре ООН