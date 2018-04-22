В Волгоград на неделю раньше пришла большая вода 

В Волгограде впервые за 10 лет разлив воды начался на неделю раньше обычного.
— Традиционно уровень воды в Волге поднимается до максимальной высоты лишь к 1 мая, — рассказывают в центрально — поисково спасательной службе. — Даже не вспомним, когда в последний раз пик разлива приходился на конец апреля. Вода уже зашла в ерики. Получив дополнительную неделю, рыба хорошо отметает икру.
По словам спасателей, все пришвартованные у берега яхты и катера чувствуют себя в полной гармонии с природой и не собираются уплывать из-за большой воды.
Со вчерашнего дня волжская ГЭС начала максимальный сброс воды.
— С такими расходами Волжская ГЭС будет работать по 30 апреля, — расказала V1.ru специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС» Галина Шацкая. — Дальнейший режим работы гидростанции будет определен Федеральным агентством водных ресурсов в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки.