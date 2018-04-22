В Волгоград на неделю раньше пришла большая вода

Волгограде впервые за 10 лет разлив воды начался на неделю раньше обычного.

— Традиционно уровень воды в Волге поднимается до максимальной высоты лишь к 1 мая, — рассказывают в центрально — поисково спасательной службе. — Даже не вспомним, когда в последний раз пик разлива приходился на конец апреля. Вода уже зашла в ерики. Получив дополнительную неделю, рыба хорошо отметает икру.

По словам спасателей, все пришвартованные у берега яхты и катера чувствуют себя в полной гармонии с природой и не собираются уплывать из-за большой воды.

Со вчерашнего дня волжская ГЭС начала максимальный сброс воды.