Канцлер ФРГ и президент Мексики открыли крупнейшую в мире промышленную ярмарку в Ганновере

Hannover Messe как и в прошлые годы будет посвящена решениям в области внедрения цифровых технологий в экономику и производственные процессы. Экспоненты не обойдут вниманием такие темы, как развитие робототехники и искусственного интеллекта, автоматизации промышленности, электромобили, «зеленые» технологии.

Для посетителей выставка откроется в понедельник — канцлер и президент совершат традиционную прогулку по территории выставочного центра и откроют мексиканский павильон.

Оба лидера уже выразили надежду на то, что участие латиноамериканского государства в ярмарке будет способствовать развитию двусторонних экономических отношений. В 2017 году торговый оборот между двумя странами составил €20,4 млрд — это почти в два раза больше, чем восемь лет назад. «Мексика является самым важным торговым партнером Германии в Латинской Америке», — заявила Меркель на церемонии открытия.

"Мир развивается быстрыми темпами, и перед Германией встают все новые вызовы. Ситуация в экономике ФРГ сейчас очень хорошая, и мы выносим выгоду из этого, — заявила канцлер. — Однако наши усилия, нацеленные на инновации, следует постоянно укреплять".