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Канцлер ФРГ и президент Мексики открыли крупнейшую в мире промышленную ярмарку в Ганновере
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Канцлер ФРГ и президент Мексики открыли крупнейшую в мире промышленную ярмарку в Ганновере 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 22 апреля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Мексики Энрике Пенья Ньето в воскресенье открыли Ганноверскую промышленную выставку-ярмарку (Hannover Messe), которая является самой крупной в мире. В этом году Мексика выступает в почетном статусе страны-партнера. Трансляция церемонии ведется на сайте выставки.
Hannover Messe как и в прошлые годы будет посвящена решениям в области внедрения цифровых технологий в экономику и производственные процессы. Экспоненты не обойдут вниманием такие темы, как развитие робототехники и искусственного интеллекта, автоматизации промышленности, электромобили, «зеленые» технологии.
Для посетителей выставка откроется в понедельник — канцлер и президент совершат традиционную прогулку по территории выставочного центра и откроют мексиканский павильон.
Оба лидера уже выразили надежду на то, что участие латиноамериканского государства в ярмарке будет способствовать развитию двусторонних экономических отношений. В 2017 году торговый оборот между двумя странами составил €20,4 млрд — это почти в два раза больше, чем восемь лет назад. «Мексика является самым важным торговым партнером Германии в Латинской Америке», — заявила Меркель на церемонии открытия.
"Мир развивается быстрыми темпами, и перед Германией встают все новые вызовы. Ситуация в экономике ФРГ сейчас очень хорошая, и мы выносим выгоду из этого, — заявила канцлер. — Однако наши усилия, нацеленные на инновации, следует постоянно укреплять".
Согласно организаторам, участие в смотре примут около 5 тыс. фирм из 75 стран, в том числе, из России. РФ выступала в 2013 году в статусе страны-партнера. Выставка будет работать до 27 апреля.
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