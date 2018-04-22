Приморский силач протащил на себе контейнеровоз и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Это его третий мировой рекорд.

Приморец Иван Савкин поделился в своем инстаграме новостью о том, что его достижение было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

«Книга рекордов Гиннесса свидетельствует о том что Иван Савкин 17 марта 2018 года в Владивостоке перетянул на расстояние два метра пароход (контейнеровоз) «Камчатского морского пароходства» массой 10500 тонн. В результате был установлен новый абсолютный мировой рекорд по буксировке транспортных средств», — говорится в сообщении.

Публикация от Иван Савкин (@ivan.savkin)

20 Апр 2018 в 5:25 PDT Примечательно, что для Савкина это не первое попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2015 году он протащил на себе тепловоз массой 126 тонн (на два метра), а в том же году — девять вагонов массой 365 тонн на расстояние 50 сантиметров.