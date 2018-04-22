Парламентарии Замбии познакомились с новейшими атомными технологиями России

Представители парламента Замбии посетили Нововоронежскую атомную электростанцию (НВАЭС) в четверг 19 апреля.

Глава делегации, Председатель Национальной ассамблеи Республики Замбия Патрик Матибини, сказал: «Энергия — это жизненная сила экономики. Большая часть энергии, которая вырабатывается в нашей стране — гидроэнергетика. К сожалению, в последние годы уровень осадков, выпадающих в стране, очень невысок. Соответственно, дамбы скудеют и у нас недостаточно воды чтобы обеспечить электроэнергией страну. Поэтому мы сейчас изучаем альтернативные источники энергии, в том числе атомную энергетику. Посетив НВАЭС, я был поражен масштабом сооружения, оборудования и количества рабочей сил, вовлеченной в проект, а также тем, сколько электроэнергии может производить эта станция, точнее, ее новые блоки — 2400 Мвт. Это огромная, впечатляющая цифра и если мы сможем иметь у себя в Замбии такую станцию, то это поможет решить многие наши проблемы».

Депутаты посетили Учебный центр Нововоронежской атомной электростанции (НВАЭС), на котором проходят обучение специалисты ряда стран-партнеров Росатома , и энергоблок №6 НВАЭС. На энергоблоке установлен первый в мире инновационный реактор ВВЭР-1200 поколения «3+», который был сдан в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2018 года. Делегация посетила блочный пункт управления и машинный зал энергоблока № 6, комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией.

«В настоящее время мы активно сотрудничаем с нашими замбийскими партнерами по проекту сооружения Центра ядерной науки и технологий, который откроет перед Замбией принципиально новые возможности по развитию науки, сельского хозяйства, здравоохранения и образования. Также мы планируем усилить взаимодействие в области ядерной энергетики. Госкорпорация «Росатом» готова оказать нашим замбийским партнёрам максимальное содействие в реализации масштабных проектов в сфере мирного использовании ядерных технологий», — отметил президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов