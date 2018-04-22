Что случилось во время Сталинградской битвы с хорватами, которые воевали за немцев

369-й хорватский пехотный полк был единственным негерманским подразделением, участвовавшим в Сталинградской битве, и он в числе прочих гитлеровских соединений в полной мере ощутил на себе мощь советского сопротивления. Выжить после сталинградской мясорубки удалось немногим хорватам.

Когда итало-германские войска в начале апреля 1941 года захватили Югославию, на ее территории нацисты позволили образоваться «Независимому государству Хорватия». На самом деле Хорватия с этого момента стала сателлитом фашистской Германии, и вполне естественно, что в первый же день Великой Отечественной она объявила войну Советскому Союзу. Хорватские подразделения влились в воинские формирования гитлеровской армии. Своей формы и собственных знаков различия они не имели — были обмундированы как солдаты и офицеры вермахта.

Сталинградская бойня добила хорватов

На Восточном фронте самым важным сражением для хорватских соединений стала Сталинградская битва. К слову, историки утверждают, что хорваты составляли единственное негерманское крупное национальное боевое подразделение, участвующее в этом грандиозном сражении. Факт спорный, поскольку в количественном отношении представителей стран гитлеровской коалиции по сравнению с хорватами воевало в Сталинграде все-таки больше — свыше 200 тысяч итальянцев и чуть меньше венгров, более 100 тысяч румын и 20 тысяч финнов.

Но это, пожалуй, не столь важно, поскольку хорваты наряду с другими интернациональными частями гитлеровского вермахта в полной мере ощутили на себе силу чуйковского приказа в Сталинградской битве, который остался в истории благодаря мемуарам легендарного советского снайпера Василия Зайцева в форме крылатого выражения «За Волгой земли для нас нет». [С-BLOCK]

369-й хорватский полк принял участие в Сталинградском сражении в конце сентября 1942 года. В первые же дни боев наша авиация и наземные войска нанесли ему серьезный урон. В дальнейшем его потери только росли. К ноябрю 1942 года в хорватский полк в Сталинграде входил только 191 военнослужащий, включая четырех офицеров. Ноябрь 1942-го — это как раз то решающее время, когда командир армии Василий Чуйков отдал свой знаменитый приказ «Стоять насмерть». На площадях завода «Красный Октябрь» и других стратегически важных участках города Сталина началась настоящая кровавая мясорубка — рукопашные схватки шли волна за волной. Оборонительные бои постепенно перешли в наступательные, но их ожесточенность и накал остались прежними.

К декабрю 1942 года хорватский батальон под Сталинградом полностью исчерпал свой боевой потенциал. Немногочисленные его остатки были обморожены, уцелевшие солдаты и офицеры голодали и остро нуждались в боеприпасах и оружии. В январе следующего года советские войска нейтрализовали боеспособность хорватской части окончательно, нанеся по ней трехсторонний удар. Основные силы хорватов были разбиты и пленены. Кто-то из оставшихся в живых впоследствии влился в Королевскую югославскую бригаду, которая потом воевала на стороне Красной Армии. [С-BLOCK]

На начало лета 1945 года в Советском Союзе в качестве военнопленных числились порядка тысячи хорватов. Большинство из них (те, кто не был уличен в военных преступлениях) впоследствии вернулись на родину. В 1947 году в Югославии военный трибунал приговорил к смертной казни шестерых политических деятелей и обергруппенфюрера СА Зигфрида Каше (посланника гитлеровской Германии в Хорватии), активно содействовавших нацистам и повинных во множестве преступлений, в том числе в холокосте.