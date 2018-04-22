Засоры стали причиной неприятных запахов

Из-за подтопления нечистотами из подвала жилого дома исходит неприятный запах канализации, который распространяется по всему подъезду.

Неля Тарасова, проживающая на Большой Черемушкинской, 16 (ЮЗАО), уже не первый месяц мучается от зловония канализационных нечистот, скапливающихся в подвале на первом этаже третьего подъезда.

«Канализационное амбре особенно сильно исходит в вечернее время суток. Запах сырой и неприятный, потому что дверь в подвал вплотную не закрывается. Нужно, чтобы она плотнее прилегала к косяку», — пишет в своем письме наша читательница. Корреспондент «ВМ» решил разобраться в создавшейся ситуации и помочь найти способ решения этой проблемы.

Увы, но случай, с которым столкнулась Нели Тарасова, не единичный в нашем городе, и мы уже неоднократно писали об этом. Порой люди были вынуждены даже менять место жительства из-за запахов, которые просачиваются в их квартиры. В одном случае это было связано со свалкой бытовых отходов, в другом — с неприятно пахнущим ручьем, который протекает рядом с домом.

Вход в подвал жилого дома, который расположен в третьем подъезде, где проживает автор письма, действительно находится внутри лестничной клетки. Поэтому неудивительно, что в многоквартирной пятиэтажке присутствуют неприятные запахи. Но причиной этому безобразию была вовсе не дверь, которая плохо закрывается, а канализационный стояк, в котором нет специальной пробки-заглушки. Из-за этого нечистоты выливаются в подвальное помещение, образуя здесь смрадное болото. Кто и зачем вытащил пробку, нам ответили в управляющей компании Жилищника района Академический.

— Пробка была убрана из-за сильной нагрузки на канализационную сеть дома, — рассказала нам мастер участка № 3 ГБУ «Жилищник» Светлана Паршенкова. Эта канализационная сеть не выдерживает нагрузки, потому что в санузлы стали спускать полотенца, тряпки и даже простыни. Чтобы не допустить затопления квартир на первом этаже, нам пришлось убрать пробку.

Как нам объяснили коммунальщики, переделать канализационную сеть невозможно, так как по проекту дома она уже была предусмотрена слабой — застройщики ведь не ожидали, что жильцы будут «топить в унитазе слона». И частые засоры канализации являются причиной безответственности самих жителей, которые путают санузел с помойным ведром. Но даже это не снимает ответственности с работников ГБУ «Жилищник». Поскольку если собственники жилья ведут себя подобным образом, то среди них необходимо проводить разъяснительные беседы, довести до них информацию о причинах засора. Порой для этого достаточно даже объявления на подъезде.

Как нам пообещали работники «Жилищника района Академический», они возьмутся за разъяснительные работы с жителями дома и обязательно будут мониторить ситуацию с проблемной трубой. Более того, уже в ближайшее время сантехники и дворники приведут в порядок подвальное помещение после того потопа, который стал причиной зловония в квартирах и подъезде.

— Подвал мы осушим, после чего уберем всю грязь, — пообещала мастер участка ГБУ «Жилищник района Академический» Светлана Паршенкова.

SMS-ПОРТАЛ

На площадке перед домом № 9 на улице Воронцовские Пруды сломаны качели, возможно травмирование детей.

Иван Кожушко

— Готов сообщить, что на детской площадке по указанному вами адресу силами государственного бюджетного учреждения «Жилищник Обручевского района» выполнены работы по восстановлению малой архитектурной формы. Сиденья качелей полностью отремонтированы. В настоящее время детская площадка находится в надлежащем состоянии.

В подъезде дома № 94 на Волгоградском проспекте постоянно появляются несанкционированные надписи, объявления и рисунки.

Константин Пайвин

Отвечает глава управы района Кузьминки города Москвы Людмила Акубекова

— Уважаемый житель, управа района Кузьминки сообщает, что по указанному адресу выполнены работы по устранению несанкционированных рисунков и надписей в подъезде № 2. Спасибо за своевременное обращение!

Почтовые ящики в подъезде № 4 по адресу: Славянский бул., 1, выломаны. Просим заменить как можно скорее, можно пропустить важные уведомления и письма.

Дарья Коровина

Отвечает глава управы района Фили-Давыдково города Москвы Сергей Галянин

— Сообщаем вам, что местным «Жилищником» проведены работы по уборке мусора, а также навешиванию и укреплению почтовых ящиков в подъезде № 4 указанного многоквартирного дома. Благодарим за обращение.

На детской площадке по адресу: Бескудниковский пр-д, 4, стр. 2, сломана табличка с объявлениями.

Максим Бочаров

Отвечает глава управы Бескудниковского района города Москвы Татьяна Милейшева:

— Готова сообщить местным жителям, что по указанному адресу выполнены работы по замене информационной таблички, а также ремонту качелей на детской площадке. Будем продолжать поддерживать порядок.