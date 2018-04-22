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Питомец в сумке: как перевозить животных в самолете
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Питомец в сумке: как перевозить животных в самолете 

РИА Новости Крым 49 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости Крым. Путешествие с мелкими животными на борту самолета может стать тяжелым испытанием для питомца, а в некоторых случаях может закончиться для него трагически. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил радиожурналист, ведущий, блогер и путешественник Александр Бунин.
По его словам, прежде, чем покупать авиабилет, хозяину питомца следует внимательно ознакомиться с правила перевозки животных.
"Почему стюардессы требуют убирать мелких собак в сумки, держать их запертыми и не доставать на колени? Потому что часто при турбулентности или какой-то другой опасной ситуации в процессе полета собаке становится страшно, у нее стресс, она мчится через весь салон, сбивает с ног бортпроводников. Несколько раз я от своих знакомых стюардесс слышал истории о том, что для мелких собачек это заканчивалось трагически", — рассказал блогер.
Бунин добавил, что в каждой авиакомпании существуют свои, универсальные, правила перевозки животных. Однако они не сильно отличаются друг от друга. Основное, на что обращает внимание перевозчик, — вес питомца и способ его содержания на борту самолета.
"В основном требования всех авиакомпаний мира: вес животного — не более 6-8 кг, с учетом клетки переноски. Она должна быть застегнута в течение всего полета. Если животное крупнее, то его убирают в грузовой отсек", — пояснил он.
Путешественник также рассказал, что есть ряд животных, которых не рекомендуют перевозить самолетом. К таковым, например, относятся некоторые породы собак.
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