Питомец в сумке: как перевозить животных в самолете

СИМФЕРОПОЛЬ , 22 апр — РИА Новости Крым . Путешествие с мелкими животными на борту самолета может стать тяжелым испытанием для питомца, а в некоторых случаях может закончиться для него трагически. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил радиожурналист, ведущий, блогер и путешественник Александр Бунин

По его словам, прежде, чем покупать авиабилет, хозяину питомца следует внимательно ознакомиться с правила перевозки животных.

"Почему стюардессы требуют убирать мелких собак в сумки, держать их запертыми и не доставать на колени? Потому что часто при турбулентности или какой-то другой опасной ситуации в процессе полета собаке становится страшно, у нее стресс, она мчится через весь салон, сбивает с ног бортпроводников. Несколько раз я от своих знакомых стюардесс слышал истории о том, что для мелких собачек это заканчивалось трагически", — рассказал блогер.

Бунин добавил, что в каждой авиакомпании существуют свои, универсальные, правила перевозки животных. Однако они не сильно отличаются друг от друга. Основное, на что обращает внимание перевозчик, — вес питомца и способ его содержания на борту самолета.

"В основном требования всех авиакомпаний мира: вес животного — не более 6-8 кг, с учетом клетки переноски. Она должна быть застегнута в течение всего полета. Если животное крупнее, то его убирают в грузовой отсек", — пояснил он.

Путешественник также рассказал, что есть ряд животных, которых не рекомендуют перевозить самолетом. К таковым, например, относятся некоторые породы собак.