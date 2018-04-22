Захватывающее пиротехническое шоу ко Дню Победы готовят в парках Москвы

По случаю Дня Победы в 15 столичных парках организуют пиротехническое шоу, передает телеканал «360».

Праздничные фейерверки начнутся 9 мая в 22:00. Об этом сообщил официальный портал мэрии Москвы.

Сообщается, что торжественный салют продлится около пяти минут. Организаторы обещают, что за это время 80 тысяч залпов из орудий разукрасят вечернее небо над Москвой в цвета «золотых пионов, разноцветных хризантем, а также красных, синих, зеленых и желтых шаров».

Отмечается, что администрация каждого из 15 столичных парков подготовила собственный сценарий салюта. Помимо захватывающих фейерверков, все пришедшие на пиротехническое шоу смогут посмотреть на выступления исполнителей классической и современной музыки. Организаторы также обещают устроить показы военно-патриотических фильмов. Кроме того, в праздничной программе заявлены и мастер-классы по ретротанцам.