Покорить турецкий берег за три дня

В этом году Турция рассчитывает принять до 6 миллионов российских туристов. Об этом заявил Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным Анкаре . Это означает, что наступающий летний сезон будет горячим во всех смыслах слова: уже сейчас половина популярных отелей стоят «на стопе», что наверняка расстроит любителей тёплого моря на расстоянии вытянутой руки. Но прелесть этой тёплой страны заключаются в том, что ехать туда в сезон совершенно не обязательно.

Это только на первый взгляд кажется, что на турецких курортах вне сезона делать нечего. Как раз наоборот— это один из лучших способов провести выходные так, чтобы во-первых, они по количеству впечатлений приравнялись к полноценному отпуску, а во-вторых, не влететь при этом в копеечку. Ведь до начала летних каникул купить пакетный тур на популярный курорт можно по цене отдыха где-нибудь в подмосковном пансионате. Главное, грамотно составить программу, чтобы не потерять ни одной минутки из трёх выходных дней. Корреспонденты «ВМ» провели уикенд на турецком берегу и поделились своим вариантом «маршрута выходного дня».

День первый. Пятница. Анталья . Коты и пистолеты

Анталья — это административный центр провинции Анталья и один из крупнейших портов в Турции, расположенный на Средиземном море. И этим объясняется его дух — живой и любознательный дух моряков, облюбовавших эти места с конца прошлой эры. В свое время эти моряки были сначала греческого, затем римского, а после, в тринадцатом веке, турецкого происхождения. И следы этих цивилизаций до сих пор можно обнаружить на улицах старого города Антальи, расположившегося у основания порта. Этому увлекательному поиску мы посвятили первые часы после прибытия из аэропорта.

Визитной карточкой исторического центра Антальи являются ворота римского императора Адриана, построенные ещё в 130-е годы прошлой эры. На лестнице ворот сделано такое количество селфи, что памятник может смело претендовать на место в какой-нибудь местной книге рекордов. Аккурат за воротами начинается старый район Калеичи, сплошь состоящий из кукольных домиков, чьей отличительной чертой является второй этаж, сделанный из дерева. И эта архитектурная особенность роднит Калеичи с многочисленными греческими портовыми городками, где можно найти точно такие же деревянные надстройки над каменным основанием домов. А значит, мы обнаружили первое доказательство греческого присутствия в этих местах!

По возвращении из сафари мы решаем с пользой провести оставшийся вечер и отправляемся в хамам. К слову, очень многие наши путешественники пренебрегают турецкой баней, считая, что ничего нового после хамамов в столичных фитнес-клубах открыть для себя уже не смогут. Так вот, такие рассуждения-это большая ошибка! В Турции хамам — это целый ритуал, сравнимый с хорошей спа-процедурой. И на всём ее продолжении нас сопровождает банщик, контролирующий все этапы, что, конечно, сложно представить в Москве , где в хамамах мы, чаще всего, предоставлены сами себе. Сама турецкая баня состоит из трёх помещений — первое из которых, теплое и влажное, напоминает хамам в его столичном исполнении, второе, горячее — сауна и уже третье непосредственно парная с каменным столом по центру, где банщик, которого в Турции называют «теллак», намыливает нас, специальном мочалкой «кесе» отшелушивает кожу, а затем делает массаж. К слову, профессия теллака в Турциии — дело довольно прибыльное, но попасть в баню может не каждый: помимо массажных практик потенциальный банщик должен хорошо разбираться в культурных традициях страны, а также — хорошо выглядеть, чтобы достойно представлять банное достояние страны. После хамама Юсуф, мой теллак, предложил мне пойти позагорать на побережье.

— После пилинга загар ложится ровнее, — объяснил он. — Поэтому-то у турчанок, посещающих хамам каждую неделю такая сияющая смуглая кожа.

Долго уговаривать нас не пришлось: мы тут же отправились в анталийскую марину-наблюдать за пришвартовывающимися яхтами, медленно сползающим за горизонт солнцем и многочисленными турецкими котами, вальяжно прогуливающимися по набережной. У нас есть всего пара часов и бутылка шампанского, чтобы насладиться открыточными видами вечернего порта, после чего надо бежать собираться в аэропорт — обратно к московским пробкам, суете и плотному расписанию -в общем, ко всему тому, во что очень сложно верится на пирсе у Анталийского залива.

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