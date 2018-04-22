Однажды в Карелии: загадка южнокорейского «Боинга»

20 апреля 1978 года советские истребители сбили южнокорейский пассажирский самолет Boeing, который внезапно вторгся в воздушное пространство СССР. В итоге лайнер буквально «на честном слове и на одном крыле» приземлился в карельской тайге. История сорокалетней давности долго была самой настоящей загадкой. Как все было, вспомнил корреспондент «МИР 24» Родион Мариничев.

Жителю поселка Лоухи Василию Мелентьеву было 15, когда он первый раз в жизни увидел «Боинг». На льду, около родного поселка, откуда до ближайшего крупного аэропорта не одна сотня километров. «Вообще, это был нонсенс для Лоух. Упал такой самолет! Тут все, наверное, весь поселок прибежал сюда смотреть», — вспоминает Мелентьев.

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Было видно, что «Боинг» сбили: в фюзеляже — дырки от пуль, кусок крыла оторван.

Это в нынешнем году весна в Карелии теплая, и на озере Корпиярви уже начинается половодье. А в апреле 78-го лед был еще настолько крепким, что выдержал многотонный самолет. Подбитый «Боинг» приземлился примерно на середину озера, прокатился по льду, как по полосе, и остановился у мыса.

Он летел в Корею , а оказался в Карелии. Рейс Париж — Сеул , с посадкой в Анкоридже. На борту — 109 человек, включая экипаж. Первые несколько часов полет проходил как обычно, но неподалеку от Северного полюса лайнер вдруг резко повернул на юг, а в десятом часу вечера вторгся в воздушное пространство СССР в районе Кольского полуострова.

«Мне как командиру расчета зенитно-пулеметной установки была дана команда, чтобы развернуть на командном пункте, за командным пунктом, зенитно-пулеметную установку», — рассказал Владимир Лоскутов , в 1978 году служащий военной части 96619.

Владимир Лоскутов видел, как, пройдя над поселком, самолет скрылся за лесом. На месте приземления его отряд оказался одним из первых. Все были вооружены, готовились к тому, что придется вступить в бой с врагами, которые дерзко нарушили границу. «Врагами» оказались до смерти напуганные, легко одетые люди. Из салона их пришлось выносить на руках по глубокому снегу.

«Там девочка была, корейка, которая почему-то быстро научилась говорить по-русски «спасибо». Мы их носили, потому что они были все в летней одежде, мужчины в шортах, девчонки в капрончиках, на каблучках», — сказал Лоскутов.

Из всех находившихся на борту людей в воздухе погиб один. Еще один умер по дороге в больницу. 13 человек отделались легкими ранениями. Людей, которые толком не успели прийти в себя, на вертолетах переправили в ближайший крупный райцентр Кемь . Их разместили в здании, в котором тогда находился Дом офицеров. Под опекой местных военных они провели три дня.

«Здесь были поставлены кровати, было выдано белье, здесь было организовано горячее питание…», — отметил Владимир Власов , в 1978 году — летчик второй эскадрильи 265-го истребительного авиационного полка.

Если бы такое произошло сегодня, это, конечно же, стало бы главной новостью дня. Она попала бы во все информационные выпуски, обязательно было бы прямое включение с места событий и не одно. 40 лет назад ни о чем подобном не могло быть и речи. Через несколько часов после катастрофы появилась лишь короткая заметка от ТАСС : неопознанный самолет нарушил воздушное пространство СССР, на команды советской стороны не отвечал и совершил посадку на озере в Карелии.

Как вспоминает местный журналист Валерий Бехтерев, писать о «Боинге» на льду было строго запрещено. Даже в районной газете, где он тогда работал. Так что страна не знала ничего.

«Потепление началось уже в 90-е годы, когда началась перестройка. Вот тогда мы уже начали ходить, искать людей, кто чего видел», — сказал Бехтерев.

Тогда же впервые обнародовали более-менее точную картину событий 20 апреля 78-го. На перехват южнокорейского «Боинга» с аэродрома «Африканда» поднялся истребитель Су-15. Им управлял капитан Александр Босов. Су покачал крыльями, пытаясь принудить «Боинг» к посадке. Тот развернулся и начал уходить к финской границе. Тогда Босову приказали уничтожить нарушителя.

«Босов видел, и он очень сопротивлялся, когда его заставляли пускать ракету. Он говорил, что это гражданский самолет», — отметил Владимир Власов.

Владимир Власов тогда служил в Кеми . Именно отсюда навстречу «Боингу» вслед за истребителем Босова вылетел второй Су-15. «На таком самолете преследовали „Боинг“ и сажали его, принуждали к вынужденной посадке», — сказал летчик.

«Зашел с левой стороны, со стороны отбитого крыла, и положил свое крыло на крыло «Боинга». Включил фары и пошел на посадку», — вспоминает Владимир Ненашев, в 1978 — служащий ВВС СССР.

«Боинг» приземлился так мягко, насколько это было возможно.

Юрий Сытник. «Нужно было снизиться, нужно было потерять скорость, выпустить механизацию, аккуратно подвести этот самолет и усадить его, как лялечку, на это озеро. Это высокий профессионал, и понятно, если он выполнял спецзадание, то кого попало туда, в кабину, не посадят», — сказал залуженный пилот России

Пилотами «Боинга» сразу же заинтересовался КГБ. На допросе они заявили, что у них отказало навигационное оборудование, и они попросту сбились с курса. При этом признали, что видели советские истребители и слышали команды, но игнорировали их. Командир экипажа Ким Чанкью оказался в прошлом военным летчиком. Спустя несколько лет погиб странной смертью, в автокатастрофе.

Для того, чтобы вытащить самолет с берега озера, пришлось специально порубить просеку. Авиакомпания Korean Airlines от своего лайнера отказалась: слишком уж дорого было его эвакуировать. Так что списанным «Боингом» занялись советские специалисты. Они разобрали его и вывезли на металлолом. Разумеется, бортовые самописцы и все то, что могло заинтересовать военных, отправили на изучение в Москву

Что это было — случайность или провокация? Ответа нет до сих пор. Материалы расследования широкой публике не доступны. Но даже по известным фактам понятно: полет, скорее всего, был разведывательным.

«В то время там шли широкомасштабные учения Советской армии. И наши ВВС, и Военно-морской флот. Очень много можно получить информации электронной: средства ПВО как работают, как авиация работает, как Военно-морской флот работает», — подчеркнул директор аналитического центра ветеранов Госбезопасности «Вымпел» Сергей Кривошеев

Словосочетание «южнокорейский „Боинг“ стало одним из символов холодной войны. И, как потом выяснилось, инцидент в Карелии был лишь предвестником куда более трагического происшествия. Спустя пять лет, в 83-м, над Сахалином был сбит „Боинг-747“ той же авиакомпании. И тоже из-за того, что его экипаж то ли не видел советские перехватчики и не понимал команд, то ли сознательно не хотел понять. Тому „Боингу“ приземлиться не удалось. Тогда погибли 269 человек.

Открыто говорить об этом инциденте в советские годы было не принято. Только лишь после окончания холодной войны. Противостояние двух мировых держав СССР и США закончилось в 1990-м, а длилось почти полвека.

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