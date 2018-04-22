Ремонт брелоков автосигнализации — все просто

Система сигнализации на автомобиле — это сложный электронный механизм, который иногда может давать сбои в работе. Чаще всего проблемы возникают из-за неисправностей брелоков сигнализации. Если охранная система проходит по гарантии, в случае неисправности лучше обратиться в сервис или к установщику, в других случаях проблему можно правильно определить и постараться устранить своими руками.

1 Основные виды неисправностей современных брелоков автосигнализации

Если возникли проблемы с питанием, то кнопки брелока могут не реагировать на нажатия или производить самостоятельные действия, например, открывание-закрывание без нажатия на кнопку. Как показывает практика, в 90% случаях всему виной неисправная батарейка. На неисправность последней также указывает тусклое свечение светодиода питания брелока или полное отсутствие сигнала. Для проверки следует воспользоваться тестером. На этом этапе лучше заменить батарейку новой, возможно, проблема решится сама собой.

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На некоторых моделях автосигнализации (StarLine, Pantera и др.) после замены батарейки в брелоке необходимо провести его программирование. Как правило, этот процесс подробно описан в инструкции по эксплуатации. Под звук орущей сирены необходимо отыскать сервисную кнопку Vallet. С помощью нее происходит аварийное отключение сигнализации и автоматическая синхронизация системы с запоминанием различных функций и брелков.

Иногда брелок может зависать и с исправной батарейкой. Это происходит, когда сигнализация находится в зоне действия радиопередатчиков, так называемых глушилок автосигнализации. Кроме того, работа брелока зависит и от степени заряда аккумуляторной батареи автомобиля. В первом случае необходимо выполнить аварийную разблокировку автосигнализации и выехать из зоны действия передатчиков, во втором — заменить аккумулятор и переподключить проводку.

Глушилка сигнализации автомобиля

На некоторых автомобилях подключение системы сигнализации подразумевает питание отдельным плюсовым проводом от аккумулятора и выход на отдельный предохранитель системы. Тогда тестером проверяется исправность предохранителя. Заодно рекомендуется проверить и другие предохранители авто, которые могут влиять на неисправность сигнала (габариты, звуковой сигнал и т. д.). В некоторых случаях нужно провести перезагрузку блока питания охранной системы, то есть вынуть разъем из контакта, снять клемму с аккумулятора, подождать несколько минут и подключить все в обратной последовательности. После этого сработает звуковой сигнал, а брелок может «ожить» и заработать нормально. В противном случае проблема кроется в микросхеме и контактах самого брелока.

2 Ремонт брелков автосигнализации

Рассмотрим процесс ремонта своими руками на примере популярного брелока для сигнализации StarLine. Такой брелок представляет собой небольшое устройство с цветным дисплеем, который также частенько выходит из строя.

Популярный брелок «StarLine»Для того чтобы разобрать брелок Старлайн, необходимо вынуть батарейку, открутить с помощью отвертки один винтик в левой части, остальной корпус держится на защелках. После этого полностью разбираем брелок на составные части. Для этого нужно отсоединить передатчик и графитный шлейф от основной платы. Далее вам потребуется мультиметр, который нужно поставить на прозвонку; единичка на экране и звуковой сигнал на устройстве говорит об исправной электрической цепи.

Часто в брелоке выходит из строя одна из основных кнопок, например, кнопка открывания и закрывания или программная кнопка. После вскрытия брелока тестером прозваниваем все контакты, в том числе контакты кнопок, они должны замкнуться между собой, что будет указывать на исправность.

Прозванивание всех контактов кнопок устройстваЕсли тестер реагирует слабо, кнопки могут залипать. В этом случае зубной щеткой и раствором пройдитесь по поверхности кнопок на плате, при этом старайтесь не повредить дисплей. Если тестер не реагирует вовсе, значит, кнопка или иной провод или контакт «сдохли» и их необходимо заменить. Кнопку можно купить в магазине или подыскать «донорскую», например, в старом плеере или радио с аналогичной микросхемой откуда ее можно выпаять.

3 Проверка креплений и установка новой кнопки

На этом этапе следует также проверить крепления всех элементов на основной плате брелока. Часто после того как брелок уронили, от процессора может отойти кварц (хрупкая деталь на двух ножках под дисплеем), его можно приклеить с помощью термопасты. На место старой кнопки наносится паяльная паста (флюс) и зачищается с помощью медной оплетки. Далее устанавливается новая кнопка, а все контакты тщательно запаиваются. Анти-флюксом убираем паяльную пасту и зубной щеткой удаляем нагар и другую «промышленную» грязь с помощью смоченной в спиртовом растворе ватной палочки. На некоторых старых брелоках есть специальные «подстроечные» конденсаторы, поэтому промывать всю плату спиртовым раствором в этом случае не рекомендуется.

Приклеивание кварца процессора с помощью термопастыДисплей на брелоке также меняется своими руками, вам потребуется новый дисплей и инструменты для перепайки, а также мультиметр, отвертки и другие инструменты. Если неисправность не удается решить методом перепайки и замены элементов конструкции своими руками, целесообразно приобрести новый брелок, так как ремонт может обойтись еще дороже.