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Реклама алкоголя сети магазинов «Красное&Белое» признана ненадлежащей
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Реклама алкоголя сети магазинов «Красное&Белое» признана ненадлежащей 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского УФАС.
9 ноября 2017 года в Нижегородское УФАС поступило дело отношении ООО «Лабиринт-Волга», зарегистрированного в Нижегородской области, по факту распространения рекламы алкогольной продукции на территории Ульяновска.
Реклама пива и игристых вин в буклетах содержала утверждение, что употребление рекламируемой алкогольной продукции способствует улучшению физического и эмоционального состояния. Кроме того, реклама распространялась ненадлежащим способом — в печатных буклетах через почтовые ящики многоквартирных жилых домов. Реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 5% и более разрешается только в стационарных торговых объектах, в которых продается алкоголь.
ООО «Лабиринт-Волга» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании акта УФАС недействительным.
Арбитражный суд Нижегородской области 19 апреля отказал ООО «Лабиринт-Волга» в удовлетворении требований.
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