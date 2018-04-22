Реклама алкоголя сети магазинов «Красное&Белое» признана ненадлежащей

Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского УФАС.

9 ноября 2017 года в Нижегородское УФАС поступило дело отношении ООО «Лабиринт-Волга», зарегистрированного в Нижегородской области , по факту распространения рекламы алкогольной продукции на территории Ульяновска

Реклама пива и игристых вин в буклетах содержала утверждение, что употребление рекламируемой алкогольной продукции способствует улучшению физического и эмоционального состояния. Кроме того, реклама распространялась ненадлежащим способом — в печатных буклетах через почтовые ящики многоквартирных жилых домов. Реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 5% и более разрешается только в стационарных торговых объектах, в которых продается алкоголь.

ООО «Лабиринт-Волга» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании акта УФАС недействительным.

Арбитражный суд Нижегородской области 19 апреля отказал ООО «Лабиринт-Волга» в удовлетворении требований.