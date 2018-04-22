УрФО: мэр-невидимка, пять «Побед» и 39 жён

Богатой выдалась неделя на новости. Блогеры один за другим выдавали наполненные новизной и актуальностью посты. Кто-то писал об окружающих его событиях, а кто-то размышлял о глобальных вещах. В любом случае, читать интересно и о том, и о другом. Более подробно о самых важных записях читайте в нашем обзоре.

Екатеринбуржец voxpop_66 (Илья Будкевич) на днях поделился предположением известного уральского активиста Сергея Алиева о том, что может привести к Третьей мировой войне: «Выход в широкий прокат скандального фильма „Матильда“ станет причиной третьей мировой войны, ведь отношения России со странами Запада и Европы серьезно обострились якобы именно после премьеры. Такое мнение высказал екатеринбургский активист и противник киноленты Алексея Учителя — Сергей Алиев. „Я говорил, что если выйдет кощунственный фильм против царя [ Николай II ] „Матильда“, то Господь заберет благодать. Мы видим действительно, как ухудшилась ситуация в стране. Дело Скрипалей, высылка дипломатов, резкое ухудшение политической ситуации в России и сфабрикованное химоружие. И мы видим, что сейчас находимся на пороге третьей мировой ядерной войны“, — высказался Алиев на своем YouTube-канале „Первый Международный Позитивный портал“. Что-то мне подсказывает, что активист слегка перегибает палку. Мне казалось, что о фильме кроме Поклонской больше никто и не вспоминает…»

Житель Первоуральска gusev_a_v (Анатолий Гусев) не так давно выразил беспокойство по поводу безвластия в администрации своего города: «О коллапсе городской власти в Первоуральске пишут уже несколько дней. Никто не знает, кто реально управляет муниципалитетом. Вся информация только на уровне слухов. Согласно этой информации после того как бывший архитектор города Константин Гартман был взят под стражу, а в мэрии, опять же по слухам, начались обыски, из города внезапно исчез мэр Валерий Хорев . Бежал настолько быстро, что не успел подписать даже целый ряд важных документов. Распространять официальную информацию запрещено не только местным, но и областным СМИ. По крайней мере, зная о неразберихе в Первоуральске, ни одно региональное СМИ до сего момента не пожелало разобраться в ситуации. Опять же по слухам, исполняющей обязанности главы города вместо исчезнувшего Хорева назначена его заместительница по финансам Марина Ярославцева. Однако на встречу губернатора Евгения Куйвашева с мэрами городов поехал другой заместитель Хорева — Артур Гузаиров. Поскольку пресс-служба мэрии „ушла в подполье“, я сегодня решил зайти с другого бока и разузнать через управление Западного округа кто же является главой города. В приемной там сидит некая Ольга Бархатова. На мою просьбу соединить с управляющим Виталием Вольфом она долго выспрашивали почему и зачем. Наконец пообещала соединить с заместителем управляющего Марком Веберовым. Но тот трубку не взял. Я снова к Бархатовой, мол, не берет трубку — соедините с Вольфом или с кем-то из трех его заместителей. Барахатова не нашла ничего умнее, как начать учить работать прессу: „Вам надо узнать, кто исполняет обязанности главы города, так и звоните в городскую администрацию!“ — заявила она. Тут уже не выдержал я: „Я вас не спрашиваю кому мне звонить, я спрашиваю: можете ли вы соединить меня с заместителями Вольфа!“ „Хам!“ — сообщила Бархатова и бросила трубку. Если секретарши, отвечая на вполне безобидные вопросы, переходят на такой тон общения, значит в городе всё совсем хреново и раскрывать тайну того, кто сейчас рулит городом, подписывает бумаги, кем-то запрещено».

Блогер zergulio ( Сергей Колясников ) из Екатеринбурга поделился новостью о возможном введении стоячих мест в российских самолетах: «Итальянская фирма Aviointeriors разработала прототип стоячих мест для самолетов. Дизайн конструкции напоминает седло наездника. Ряд „сидений“ планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бедер будет расположена мягкая обивка, которая позволит пассажиру не испытывать дискомфорт в бедрах. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками. Сидеть на таком „кресле“ невозможно — только облокотиться на него. По словам производителей, новые „кресла“ позволят уплотнить рассадку: они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20 процентов. Авиакомпания Победа уже потирает руч0нки, чуя запах прибылей. А вообще как-то скромно. Надо и под лавки народу напихать, это еще +20% бабла с рейса. А лучше вообще убрать сиденья. Как в китайском метро трамбовать по максимуму, а детей на багажные полки (за отдельную плату). Главное, вовремя общественное мнение подготовить. Зарядить СМИ, блогеров, передачи по ТВ, где расскажут, как это прогрессивно, экономно и хайтеково. Это в клятом совке в самолетах сидели, вы что, тоже хотите, вам может и Сталин нравится? Нет? Ну так о чем спор тогда. Это хайтек. Главное не забыть в середине салона пару очек вырезать. Тоже платных!»

О другом нововведении, на этот раз вполне полезном и логичном, поведала екатеринбурженка otevalm (Людмила Отева): «Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает ввести штраф за употребление наркотиков, алкоголя и курение беременными женщинами в размере пяти тысяч рублей. За продажу беременным женщинам спиртного и табака предлагается штрафовать на миллион рублей. Законопроект уже готов и вскоре будет внесен на рассмотрение регионального парламента. В Законодательное собрание Ленинградской области вскоре будет внесен на рассмотрение законопроект, запрещающий продажу беременным женщинам спиртных напитков и табачных изделий. Об этом сообщает агентство РИА Новости, в распоряжении которого оказался документ. „В целях защиты здоровья детей, жизни которых угрожают действия собственных матерей, проектом федерального закона предлагается установить ответственность за розничную продажу беременной женщине алкогольной продукции, а также за розничную продажу беременной женщине табачной продукции“, — указано в пояснительной записке. Максимальный штраф для юрлиц за нарушение данного запрета предлагается установить в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Если у продавца возникнут сомнения в отсутствии беременности у покупательницы „запрещенки“, он обязан потребовать у женщины документ, позволяющий установить отсутствие состояния беременности, говорится в пояснительной записке проекта. Проект предлагает ставить „на профилактический учет“ тех беременных женщин, которые нарушают запрет потребления алкогольной или табачной продукции. Также предлагается наказывать самих будущих мам за безответственное поведение. В случае принятия законодательной инициативы, за употребление наркотиков, алкоголя и курение их будут штрафовать на пять тысяч рублей».

Продолжая антиалкогольную тему, житель Челябинска vlad1_74 поделился любопытными статистическими данными: «Сокращение количества пациентов с диагнозом „алкоголизм“ на 22% за период с 2012 по 2017 год зафиксировал Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, сообщает RT. По данным исследовательского центра, число обращений сократилось с 1,9 млн человек в 2012 году до 1,5 млн в 2017. Больше всего алкогольно-зависимых зафиксировано в Чукотском автономном округе — 3787,5 пациента на 100 тыс. жителей, минимум по заболеваемости алкоголизмом — в Ингушетии — 252,9 заболевших на 100 тыс. жителей. По мнению специалистов, такое снижение числа страдающих алкоголизмом в стране объясняется ведущейся пропагандой здорового образа жизни, запретом рекламы алкогольной продукции в интернете и на телевидении, а также действующим с января 2013 года запретом круглосуточной продажи алкоголя. В то же время специалисты отмечают, что возраст страдающих недугом за прошедший период значительно снизился. По словам врача-нарколога, кандидата медицинских наук Марата Сараева, „сейчас же всё устроено так, что пить приятно: в магазинах есть масса различных вкусных слабоалкогольных напитков. Причем от них почти нет запаха перегара. Ребенок может прийти в пьяном состоянии домой, а родители даже не заметят. Это приводит к тому, что в 20 лет мы видим уже запойного алкоголика“. vlad1_74 по этому поводу высказался таким образом: „Иной раз подумаешь, а может всё это и к лучшему. На мой взгляд, спаиваются прежде всего люди, которые не могут устоять перед искушением алкогольного кайфа, по крайне мере на начальной стадии употребления алкоголя. Как то мне один неглупый человек сказал, что природа сама вычищает недостойное жизни, алкоголики живут гораздо меньше, тем более наркоманы. Всё это конечно так, но большая часть из них успевает дать неполноценное потомство и в этом проблема. Понятно, что запретить иметь потомство мы не можем, соответственно чтобы решить проблему, а её решать надо, должна вестись эффективная работа по здоровому образу жизни. А также эффективные организационные меры. Напитков слабоалкогольных, о которых писалось выше вообще не должно быть. Алкоголь продавать только в супермаркетах за чертой города, а не во дворах, как это делает сеть „Красное и белое“. Правильно говорит Владимир Георгиевич Жданов , что алкоголизм — это геноцид народа, чем и занимается наше правительство, а мы никак это понять не можем“.

О подвиде другой зависимости — игровой — не так давно рассказал kirill_potapov ( Кирилл Потапов ) из Екатеринбурга: „Игровые автоматы возвращаются! И, главное, что всем на это наплевать! На днях был в одном из торговых центров и наблюдал следующую картину: стоят игровые автоматы, вокруг него толпа жаждущих наживы, а внутри сидит женщина и что-то им продает, или меняет им деньги. Кажется, такое автоматы замаскированы под лотерею. В своем время, я чуть было не потерял друга из-за них. Хорошо, что вовремя остановился, да и друзья стали всячески его отговаривать. Проблема не интересует ни депутатов, ни органы общественного контроля — аппараты, замаскированные под платежные, продолжают появляться в магазинах, а уральцы, с новой силой увлекшиеся игрой, просаживают теперь свои зарплаты в торговых точках, но тратят их отнюдь не на продукты. Вот и еще один закон обошли, как многие в нашей стране. Зачем нам законодательный орган нужен, если толку от его законов ноль? Я думаю, что и вы уже не раз видели подобные автоматы в магазинах, как с ними бороться?“

Челябинец vedmed1969 побывал в городе Касли Челябинской области и написал о месте, давно нуждающемся в уходе: „Наблюдал в городе Касли Памятник Героям, павшим за Революцию, а также его окрестности. Оказывается, я настолько не знаю наши местные города и веси, что для меня стал открытием сам факт наличия этого памятника. А вторым потрясением явилось его состояние. Конечно, это не полуразрушенный монумент в Орске , но могли бы и чуть-чуть прибраться, в конце концов, это наша история. Не всем нравится, но как уж вышло. Памятник расположен в центре города, на улице Советской, недалеко от завода, где это самое литьё производят, и рядом с музеем. Странно, что в прошлое моё посещение города нам не показали это место. Оказалось, это некрополь. Да, я не описАлся — на этом месте захоронены тела каслинских рабочих. Так и написано. Рядом с собственно памятником стоит колонна, увенчанная скульптурой рабочего с молотом и винтовкой. Его изваял Константин Клодт, внук того самого Петра Клодта фон Юргенсбурга, которого кони на Аничковом мосту. Оказывается, памятники героям павшим за революцию, изготовленные на Каслинском чугунном заводе, установлены в десяти городах. Я обратился в Каслинский музей художественного литья. Сотрудники музея пояснили, что за давностью лет информации о тираже памятника не сохранилось, и им известно лишь о скульптурах, расположенных в соседних городах. Скульптура „Героям, павшим за революцию“ была создана скульптором Серегиным П. В. при участии К. А. Клодта. В 1921 году на совещании директоров заводов Уральского металлургического треста в Екатеринбурге было принято решение установить памятники „Героям, павшим за революцию“ в заводских городах и поселках. Заказ на изготовление памятника получил Каслинский чугунный завод. Рядом, на территории завода, расположен храм. А вот здание рядом с памятником заняли какие-то баптисты. Рядом завод „Радий“, в столовой которого мы исключительно удачно пообедали за смешные деньги“.

Об интересном мероприятии рассказал ayrat72 из Тюмени : „Экспедиция ПобедаОднаНаВсех, стартовавшая в Нижневартовске , пройдя Сургут Тобольск , вчера доехала до Тюмени. Пока в составе колонны 4 Победы. Должна присоединиться еще одна, выехавшая из Мурманска . Такие экспедиции проводятся уже с 2012 года, а в 2015-м машины доехали аж до Берлина. В Тюмени экспедицию встречали на Исторической площади, где расположен наш старейший, а когда-то единственный, Вечный Огонь. После торжественной части состоялось возложение цветов к Вечному Огню. Надо отметить, что на автомобилях использованы только оригинальные запчасти, включая элементы наружного декора. Из Тюмени экспедиция отбывает в Курган и пересечет границу с Казахстаном . Впереди у участников дороги Киргизии Узбекистана , Казахстана, возвращение в Россию через Челябинск и Екатеринбург, финиш экспедиции на торжественном параде в Ханты-Мансийске “.

От технологий прошлого обратимся к технологиям настоящего. Екатеринбурженка astori_18 рассказала о технической новинке, которая пугает своим предназначением: „Машина для быстрого отправления в мир иной, представленная на днях в Амстердаме на ярмарке, посвященной новинкам погребальной индустрии, с виду очень напоминает камеру гибернации из фантастического фильма „Пассажиры“. Человеку, который хочет умереть, достаточно нажать внутри нее кнопку, и капсула заполняется азотом. Дальше — головокружение, быстрая потеря сознания и небытие. На ярмарке был представлен только прототип „Sarco“ (сокращенно от „Саркофаг“) напечатанный на 3D-принтере. Разработали его голландский дизайнер Александр Баннинк и австралийский активист Филип Ницшке, который много лет боролся за легализацию эвтаназии. Они считают, что при помощи столь необычного изобретения все желающие смогут покинуть этот мир легко и без всяких страданий. Первый работающий образец они обещают представить до конца 2018 года“.

Этот же блогер рассказал о самой большой в мире семье: „В индийской деревне живёт самая большая семья в мире. 72-летний Зиона Чана никогда не бывает один дома. У него 39 жён, 94 ребёнка, 33 внука. Чана — основатель секты, приветствующей многожёнство. Впервые он женился в 17 лет. Сейчас его первой жене 75 лет, последней (39-й) — 35. Спят жёны с мужем по очереди, утверждая, что соперничества между ними нет. „Никого из них я не принуждал к браку, со всеми было по любви“, — говорит он. Старшему сыну Чаны 55 лет, у него 14 детей. Он единственный, кто пошёл по стопам отца и женился дважды. Остальные на многожёнство не решились. Дочек Чана выдавал замуж 26 раз. Они выпорхнули из родительского гнезда и не живут в четырёхэтажном доме. В доме 100 комнат и 17 ванных. Есть даже семейная школа, за работу которой отвечает брат Зионы. Жизнь тут закипает в 5.30, когда все собираются для молитвы, и останавливается в 9 вечера, когда выключается свет. Обязанности поделены: жёны отвечают за готовку (в день требуется 100 кг риса, 60 кг картошки, 70 кг кур и 10 л молока, ужин растягивается на 2 часа, поскольку подать его всем одновременно невозможно), дочки — за уборку дома, стирку белья. Мужчины заняты скотоводством, с/х работами, изготовлением мебели и алюминиевой посуды. Зиона утверждает, что знает имена всех членов своей семьи. Но так ли это — доподлинно неизвестно. Ведь всякий раз, называя число родственников, он путается „в показаниях“.

И напоследок, astori_18 рассказала об одном поклоннике творчества Ван Гога из США : „64-летний художник Стэн Херд из Миннесоты превратил поле в картину Ван Гога „Оливковые деревья“. На это у него ушло полгода и почти пять тысяч квадратных метров земли. Работу спонсировал Институт искусств Миннеаполиса , и её видно из аэропорта Миннеаполис“.

Приятного вам чтения — и стремления достичь небывалых высот!