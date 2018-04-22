«Аталанта» потеснила «Милан», одолев «Торино», «Кротоне» ушёл из зоны вылета

В Серии А завершились некоторые матчи 34-го тура.

"Аталанта" одолела «Торино» со счетом 2:1 и потеснила сдавший «Милан» с шестого места, набрав 55 очков.

Параллельно боролись коллективы, которые стараются сохранить прописку в элите. В гостевой игре с «Удинезе» футболисты «Кротоне» вырвали победу на 86-й минуте (2:1) и покинули зону вылета.

Протокол игры

Аталанта

Торино

(1:0) Фройлер Ремо 53'

(2:1) Госенс Робин 64'

Запасные: Росси Франческо • Петанья Андреа • Хаас Николас • Голлини Пьерлуиджи • Латте Лат Эммануэль

22 апреля. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия» (Бергамо).

Протокол игры

Удинезе

Кротоне

7' Сими Нванкво (1:1)

86' Фараони Марко (1:2)

Запасные: Пеццелла Джузеппе • Халльфредссон Эмиль • Нюйтинк Брэм • Скуффет Симоне • Де Пауль Родриго • Перица Стипе • Понтиссо Симоне • Ингельссон Сванте • Борселлини Давиде

22 апреля. Стадион «Дачия-Арена» (Удине).