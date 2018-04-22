«Аталанта» потеснила «Милан», одолев «Торино», «Кротоне» ушёл из зоны вылета 

В Серии А завершились некоторые матчи 34-го тура.
"Аталанта" одолела «Торино» со счетом 2:1 и потеснила сдавший «Милан» с шестого места, набрав 55 очков.
Параллельно боролись коллективы, которые стараются сохранить прописку в элите. В гостевой игре с «Удинезе» футболисты «Кротоне» вырвали победу на 86-й минуте (2:1) и покинули зону вылета.
Протокол игры
Аталанта
Торино
(1:0) Фройлер Ремо 53'
56' Ляич Адем (1:1)
(2:1) Госенс Робин 64'
Бериша Этрит • Толой Рафаэл • Кальдара Маттиа 50' • Манчини Джанлука 81' (Бастони Алессандро (81') • Хатебур Ханс 46' (Кастань Тимоти (46') • Де Рон Мартен 55' • Фройлер Ремо • Госенс Робин • Кристанте Бриан • Musa Barrow 86' (Корнелиус Андреас (86') • Гомес Алехандро
Запасные: Росси Франческо • Петанья Андреа • Хаас Николас • Голлини Пьерлуиджи • Латте Лат Эммануэль
Сиригу Сальваторе • Н'Кулу Николя • Бурдиссо Николас • Моретти Эмилиано 90' • Бонифаци Кевин 67' (Молинаро Кристиан (67') • Аскуа Африйе 76' (Беренгер Алекс (76') • Ринкон Томас • Ансальди Кристиан 83' • Ляич Адем • Эдера Симоне 84' (Ньянг М'Байе (84') • Белотти Андреа
Запасные: Вальдифиори Мирко • Ичасо Сальвадор • Милинкович-Савич Ваня
22 апреля. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия» (Бергамо).
Протокол игры
Удинезе
Кротоне
(1:0) Ласанья Кевин 6'
7' Сими Нванкво (1:1)
86' Фараони Марко (1:2)
Бицарри Альбано • Стрюгер-Ларсен Йенс • Данило Ларанжера • Каэтано Самир • Видмер Сильван 53' (Дзампано Франческо (53') • Фофана Секо • Бехрами Валон 58' 71' (Балич Андрия (71') • Барак Антонин • Аднан Али • Лопес Макси 62' (Янкто Якуб (62' 68') • Ласанья Кевин
Запасные: Пеццелла Джузеппе • Халльфредссон Эмиль • Нюйтинк Брэм • Скуффет Симоне • Де Пауль Родриго • Перица Стипе • Понтиссо Симоне • Ингельссон Сванте • Борселлини Давиде
Кордац Алекс • Фараони Марко 90' (Айети Арлинд (90') • Чеккерини Федерико • Капуано Марко • Мартелла Бруно • Барберис Андреа • Мандрагора Роландо • Роден Маркус • Тротта Марселло 73' (Сампиризи Марио (73') • Сими Нванкво • Налини Андреа 65' (Риччи Федерико (65')
Запасные: Павлович Данэль • Ицко Мариано • Стоян Адриан • Шимич Штефан • Феста Марко • Тумминелло Марко • Дзанеллато Никколо • Висково Аньелло
22 апреля. Стадион «Дачия-Арена» (Удине).