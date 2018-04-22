Лыжи, горы, йети: Чем сибирский горнолыжный курорт Шерегеш отличается от того, к чему мы в своей Европе привыкли

Внушительная группа в основном не по-горнолыжному одетых людей шагает по снежному спуску к подъёмнику. Большая компания вызывает недоумение у окружающих. Кто на сноубордах, кто на лыжах, они провожают усаживающихся парами на подъёмник взглядом и вполголоса спрашивают друг у друга: «Это кто такие, совсем, что ли, без снаряжения подниматься?» Те, даже если слышат, не обращают внимания, пытливо крутясь по сторонам и разглядывая окружающие склоны горы Зелёная, к вершине которой уносит подъёмник. Дело происходит на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области . Люди без снаряжения — журналисты из десятков диджитал— и печатных изданий, радио и ТВ со всей России , приглашённые покорять Сибирь оператором связи Tele2 в туре «Горы, снег и много быстрого интернета». Среди них — «Твой Бро».

Шерегеш, названный так по имени братьев Шерегешевых, открывших еще больше века назад в этой местности залежи железной руды, — небольшой поселок. Главная достопримечательность, не считая до сих пор действующего рудника и колонии строгого режима , — горнолыжный комплекс, за год обычно принимающий около одного миллиона туристов, что делает его едва ли не самым популярным курортом подобного рода в России. По признанию местных жителей, основная инфраструктура поселка совершила рывок в последние несколько лет — из-за падения курса рубля и сложностей в отношениях с Европой, умело использованных местным туристическим бизнесом, посещаемость курорта бьет все рекорды. Однако, если сравнивать с другими российскими курортами, скажем, Красной Поляной в окрестностях Сочи или более экстремальным Кировском в Мурманской области , у Шерегеша, или, как его называют регулярные гости, Геша, есть ряд убедительных достоинств. Это длинный «катальный сезон» (обычно он продолжается с октября по май), приятный климат (здесь редко бывает дождь и совсем уж лютые морозы), неплохая инфраструктура (6 зон катания, 3 гондольных дороги, множество кресельных и бугельных подъемников — всего 20) и райские условия для любителей фрирайда (катания в лесах на склонах здешних гор вне подготовленных трасс и, как правило, вне области обслуживания горнолыжной индустрии).

На вершине горы Зеленая журналистов, которые находятся в искреннем восторге от шерегешского гостепреимства, встречает человек в костюме йети. Йети — гешский фетиш, что-то вроде нашего Канта, янтаря и Олега Газманова вместе взятых. Рассказывают, что в 2009 году охотниками были обнаружены следы йети в тайге, недалеко от Шерегеша. Были проведены экспедиции ученых-гоминологов, которые подтвердили: местом обитания снежного человека может быть Азасская пещера неподалеку. Новость моментально подхватили здешние маркетологи. Слово «йети» можно найти в названиях баров, детских парков развлечений, гостиниц. Волосатая физиономия встречает вас на магнитах и заправках, лыжных подъемниках и в меню кафе. Интересно, что представители автохтонной кемеровской народности телеутов имеют в своей мифологии более романтичный образ йети. В их легендах о потомке богатырей утверждается, что в лесу живёт вечно молодой сирота, который подчиняет всех чудесной музыкой. В 2010 году в Шерегеше появился праздник, посвящённый йети: в день открытия горнолыжного сезона жители региона чествуют снежного человека. Более того, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев даже пообещал выплатить миллион рублей тому, кто найдёт снежного человека и приведёт его в администрацию области (возможно, чтобы предложить сасквочу пост министра по туризму)…

Встречающий журналистов на вершине горы бигфут рычит, порыкивает, урчит: показывает, что он — животное. Девушка из Ростова-на-Дону, сжимая брендированную Tele2 табличку с надписью «Даже йети сидит в интернете», немного робко озираясь, фотографируется с замаскированным под снежного человека сотрудником коммуникационной компании. Собственно, интернет — и есть главная причина того, зачем столько людей со всей страны пролетели, а затем проехали тысячи километров и приехали туда, где одно только название веет ледяными пустынями, снежными вьюгами и пост-панком на русском языке: в Сибирь.

Парой часов раньше в гостинице «Ольга», расположенной прямо у подножий шерегешских гор, люди из 37 российских городов, заполняют конференц-зал. Одни фотографируются на брендволах с лыжами, сноубордами и слоганами компании; другие обмениваются опытом — люди с Севера, к примеру, обсуждают лучшие практики встреч с медведями в дикой природе. Пресс-конференция, первой на которой будет солировать директор кемеровского филиала Tele2 Татьяна Никифорович, начинается.

«Что гости Шерегеша делают первым делом, поднявшись на вершину горы? Правильно, селфи!» — с энтузиазмом задает и тут же отвечает на собственный вопрос спикер, подводя тем самым к главному объекту гордости и инфоповоду пресс-тура. Первые базовые станции Tele2 появились в окрестностях Шерегеша в 2007 году, задолго до здешнего горнолыжного бума. В июле 2017 года появился первый 4G-передатчик, а к февралю нынешнего года вся территория курорта была покрыта высокоскоростным интернетом полностью. Сейчас 53% курортного трафика проходит в 4G-сети, а Кемеровская область покрыта LTE практически полностью. В Калининграде 4G Tele2, конечно, тоже есть. Прошлым летом в парке «Юность работал 4G-кинотеатр, где в качестве и высоких скоростях сети можно было убедиться на деле, ведь все фильмы скачивались с помощью LTE Tele2. А в этом году, как говорят представители оператора, в Калининграде расширили полосу в сетях 4G с 5 МГц до 10 МГц, тем самым увеличив скорость передачи данных еще примерно в 3 раза.

Следующим выступает заместитель технического директора Tele2 Алексей Телков. Он делится стратегическими планами оператора связи, отмечает, что Шерегеш — третий по трафику из горнолыжных курортов после Большого Вудъявра в Мурманской области и Роза Хутора. За прошлый год Tele2 запустила 4G-связь в 25 регионах России, тем самым подчеркнув свою эволюцию от дискаунтера к оператору для умных потребителей, которым важно соотношение цены и качества. Телков замечает: „В регионах, где есть Tele2, уже 84 миллиона человек могут пользоваться 4G-интернетом“.

Идёт череда вопросов и ответов. Помимо сугубо локальных, связанных с интернетом в отдельных регионах, задают вопрос о Крыме , надписях мелким шрифтом в рекламе тарифов некоторых коммуникационных компаний „кроме территории Республики Крым“ и том, каким образом оператор связи работает в республике. С февраля Tele2 в 5 раз снизила стоимость всех входящих звонков на полуострове. Все просто, без каких-либо „звездочек“: минута исходящего вызова на любые номера и 1 Мб интернет-трафика теперь обойдутся в 3 рубля вместо прежних пяти.

Латвии, Литве, В продолжение темы общения в поездках: для калининградцев с недавних пор появилось интересное предложение. Tele2 дает возможность пользования безлимитным интернетом в Польше Эстонии и некоторых других странах. При этом абонентская плата 350 рублей списывается, только если вы пользовались интернетом за границей.

После ещё нескольких вопросов пресс-конференция заканчивается, продолжается свободное общение. Журналист из Твери за чашечкой кофе обсуждает с журналистом из Калуги традиции валенкокатания., 3, На вершине горы йети сопровождает наконец поднявшихся наверх журналистов к эффектной смотровой площадке. Неподалёку стоит группа ребят со сноубордистским снаряжением и передают по кругу джойнт. Происходит это, по иронии, возле кафе „Небо“, где подают солянку и другую нехитрую еду.

Вскоре к точке общепита с символичным названием „Небо“ подъезжают ратраки — тяжелая гусеничная техника, которую используют для расчистки снежных склонов или подъемов туристов еще выше в горы. Все едут на гору Курган. Там расположен поклонный крест, а с вершины открывается еще более потрясающий вид. Один из ратраков — с открытым верхом, поэтому транспортировка чем-то напоминает зимнюю версию берлинского „Лав парада“: несмотря на вьюгой впивающийся в лицо снег из-под гусениц ратрака, все веселятся. Та же история на обратном пути, но в финале транспортировки некоторых ждет разочарование — журналисты сталкиваются с, пожалуй, главной лыжно-инфраструктурной проблемой Шерегеша. Подавляющее большинство подъемников заканчивают свою работу в 16.45., Человеку, бывавшему на европейских лыжных курортах или даже в Сочи, это покажется невероятным, но оно так. Снежные склоны не подсвечиваются (хотя на соседней горе есть ночная трасса, работающая до полуночи), правила работы подъёмников жёсткие, и даже коленопреклонённая поза не сразу тронула операторов. Над толпой журналистов угорают здешние водители снегоходов, которые, судя по наглости, вне горнолыжного сезона подрабатывают таксистами в Адлере. За „символические“, по их словам, полторы тысячи рублей они готовы спустить с горы. Цена довольно быстро падает до тысячи, но поздно: большая часть решает одолеть спуск на своих двоих. Это непросто, но „золотые перья России“ справляются, иногда падая, проваливаясь в снег и преодолевая часть пути на пятой точке. Те, кому снежные забавы не так по душе, все же спускаются традиционным способом, на специально запущенном для них подъемнике, но если вы не участник пресс-тура, такой трюк вряд ли получится., Короткое время катания — не единственная проблема Шерегеша, если сравнивать даже с ближайшими к нам польскими курортами в Татрах. Проживание в средних гостиницах заметно дороже; чек в ресторанах больше, а порции меньше; квартиры в самом поселке Шерегеш, которые можно арендовать, — это не то, что вы привыкли видеть на Airbnb, а на вопрос, возможно ли избежать ресторанов и питаться продуктами, купленными в шерегешских магазинах, можно ответить так: „Магазинов два, и самое дорогое вино в них стоит 300 рублей“. То есть, если не боитесь — то можно. Большинство отдыхающих проводят время вне катания по склонам так: еда, баня, выпивка. Какая-никакая тусовая атмосфера в Шерегеше есть, есть даже выбор. Кому по душе алкопоп-формат — идет в Grelka Bar. Кому ближе техно или инди-рок — в местное отделение новосибирского крафтового бара Rooks. Ну а кто любит „Иксы“ — идет в XXXX Sheregesh.,

Ну и наконец самое тяжелое в отдыхе на популярном курорте — логистика. Чтобы добраться сюда, вам придется лететь через Москву или Петербург до Новосибирска Новокузнецка или Кемерово . А оттуда — ехать на автобусе (от Новосибирска — 10 часов). В сумме — от Калининграда почти сутки. Это жестко, но, если относиться философски, — пережить можно. Ведь самое поразительное в вояже — сибирская природа. Проезжая сквозь снежную пустоту, где на сотнях километров вам может ничего не встретиться ни по одну, ни по другую сторону дороги, но зато повсюду работает интернет от Tele2, начинаешь понимать — большая часть России именно такая. Из Калининграда этого масштаба вовсе не заметно, как не видно и прекрасных шерегешских гор с изрезанными фрирайдерами лесами на них, и не слышно чистого, но иначе чистого, нежели у нас, сибирского воздуха. Хотя если ночью выйти на погасший снежный склон Зеленой горы, закрыть глаза и прислушаться, то шум шевелящихся на ветру деревьев будет совсем как в Светлогорске, когда с Балтийского моря дует ветер.

14 апреля в Шерегеше формально закрыли сезон вечеринкой с хедлайнером — группой „Ленинград“ и массовым спуском с горы в купальниках. Тем не менее, катание со склонов продолжается до сих пор.