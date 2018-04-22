МГИМО и Кабардино-Балкарский университет знакомят иностранных студентов с Кавказом

НАЛЬЧИК , 22 апреля. / ТАСС /. Московский институт международных отношений ( МГИМО ) и Кабардино-Балкарский госуниверситет (КБГУ) проводят для своих иностранных студентов форум «Знакомство с российским Кавказом». В воскресенье гости побывали в Приэльбрусье, а вечером их ждет экскурсия по столице Кабардино-Балкарии городу Нальчику, сообщили ТАСС 22 апреля в пресс-службе КБГУ.

"На базе КБГУ, проходит международный форум «Знакомство с российским Кавказом». Проект реализуется в рамках сотрудничества МГИМО и КБГУ с целью формирования и развития благоприятного имиджа российского Кавказа. Гости в воскресенье побывали в Приэльбрусье, увидели высочайшую вершину Европы — Эльбрус, а вечером состоится экскурсия по Нальчику", — сообщили в вузе.

Участие в форуме принимают представители более 10 иностранных государств, обучающиеся в КБГУ и МГИМО, принявшие участие в конкурсе эссе с одноименным названием «Знакомство с российским Кавказом» (Meeting the Russian Caucasus).

Кроме посещения достопримечательных мест региона программа форума предполагает и знакомство с традициями, культурой и бытом народов КБР. Гостей ждет и большой концерт с участием самодельных коллективов республики.

"Деловая часть будет включать конференцию, круглые столы, встречи, открытые лекции от экспертов — международников для студентов КБГУ", — добавили в вузе, отметив, что основная часть запланирована на понедельник.

МГИМО и КБГУ подписали соглашение о сотрудничестве студенческих организаций в февраля 2016 года. В настоящее время в КБГУ обучается порядка 12,5 тыс. человек около 600 из них — иностранцы.