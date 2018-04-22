Минпромторг: В России контрафакт реализуется через легальные магазины

Виктор Леонидович, оцените объем контрафакта в торговле.

Виктор Евтухов : Под контрафакт­ной понимается продукция, которая находится в обороте с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, то есть подделки. Но это только один вид нарушений. Давайте лучше говорить о таком понятии, как «незаконный оборот». Сюда входит целый комплекс нарушений. Помимо контрафакта это фальсификат или нарушение требований законодательства о техническом регулировании и сертификации и нарушения таможенных требований — недекларирование (по сути контрабанда), недостоверное декларирование под другими кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности для занижения таможенной стоимости ввозимых товаров, и нарушения обязательных требований по маркировке.

Почему важно говорить именно о незаконном обороте?

Виктор Евтухов: Потому что практически все нарушения в сфере производства, ввоза и оборота товаров так или иначе взаимосвязаны между собой. При ввозе контрафактных товаров ты не можешь легально указать их в декларации, не имея прав на товарные знаки. Если ты не можешь указать реальный товар в декларации, то зачем указывать его реальную стоимость? И, наконец, если ты все равно будешь использовать «серые» схемы для легализации товара, зачем делать дорогостоящие испытания, чтобы получить сертификат о его безопасности.

Откуда «левые» товары к нам поступают?

Виктор Евтухов: Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Нелегальная продукция имеет разные каналы ввода в оборот — это импорт, производство внутри страны как подпольное, так и промышленное, но без учета. Различны и нелегальные способы реализации такой продукции. Например, около 80% объема рынка легкой промышленности составляют импортные товары. При этом основным торговым партнером России в этом сегменте является Китай . Безусловно, никто не будет спорить с тем фактом, что он является основным мировым производителем одежды и обуви. Но ввозят эти товары наши соотечественники и российские компании зачастую с нарушениями.

Около 80% объема рынка легкой промышленности составляют импортные товары

Могу привести такие примеры: в Казахстане объем неучтенного импорта продукции легпрома в денежном выражении составляет в год 2,7 миллиарда долларов, в Киргизии — 2,9 миллиарда долларов. Весь неучтенный товар из Казахстана и Киргизии ввозится в Россию для дальнейшей реализации. И у нас в год «оседает» неучтенной продукции легпрома более чем на 6 миллиардов долларов.

Совсем небольшой процент составляют подпольные производства внутри страны. Но они менее распространены из-за необходимости обеспечения их импортным сырьем, трудовыми ресурсами, помещениями и техникой. Все это весьма затратно и влечет риски.

Какие товары чаще всего подделывают?

Виктор Евтухов: Зарекомендовавшие себя на рынке бренды, что гарантирует теневым дельцам потребительский спрос.

Где чаще всего незаконную продукцию реализуют?

Виктор Евтухов: Как правило, это розничные рынки и неорганизованная розница. Однако у России есть специфика, контрафакт реализуется и через легальные торговые предприятия по ценам оригинала, что совсем несвойственно, например, для Евросоюза

Защита от контрафакта — маркировка. Для меха она уже внедрена. Но, по данным Роспотребнадзора, 30% меховых изделий поступает на рынок без идентификационных знаков. Система не совершенна?

Виктор Евтухов: Маркировка является лишь одним из инструментов противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Она основывается на принципе нанесения уникального контрольного знака на товар. Благодаря этому прослеживается вся его «жизнь» — от ввода в оборот (производство, импорт) до реализации конечному потребителю. При реализации пилотного проекта по маркировке изделий из натурального меха была организована работа по сбору актуальной информации о нарушениях закона, в том числе от представителей отраслевых ассоциаций и союзов.

По данным Генпрокуратуры, выявлено 25 тысяч нарушений, арестовано более 83 тысяч единиц нелегальных товаров. Возбуждено свыше 7 тысяч дел об административных правонарушениях и 53 уголовных дела. Около 8 тысяч лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Нам удалось выявить слабые стороны применяемых мер ответственности. В частности, не работает в полной мере механизм уничтожения изъятых из незаконного оборота товаров легпрома. Эта известная нам тема, и в правительстве сейчас рассматривается подготовленный минпромторгом пакет законопроектов. Необходима постоянная координация федеральных органов исполнительной власти в сфере развития системы маркировки товаров. Для этого мы создали профильную рабочую группу.

Справка «РГ»

Каждый третий товар — «серый»

Официальная статистика по объему незаконного оборота сейчас есть только в легкой промышленности. В конце прошлого года Росстат , минпромторг и Федеральная таможенная служба разработали методику расчета доли незаконно произведенных и ввезенных товаров легкой промышленности в розничном товарообороте. Расчеты показали, что объем незаконного товара легпрома в розничном товарообороте в 2015 году составлял 31,1, а в 2016 году — 25,9%.

В легкой промышленности структура незаконного оборота, по оценкам экспертов, выглядит следующим образом: примерно 50-60% нелегальной продукции составляет «серый» и «черный» импорт из стран дальнего зарубежья, 25-30% импортируется из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и около 15% занимает неучтенное отечественное производство.

По экспертным оценкам, в целом объем незаконного оборота продукции на потребительском рынке — 2,5 триллиона рублей. Это около 9% общего оборота розничной торговли и 15% продаж на обследованных розничных рынках (продукты питания, алкоголь, табачная продукция, изделия легкой промышленности, включая спортивную одежду, парфюмерию и косметику, предметы женской и детской гигиены, средства ухода за телом, чистящие и моющие средства).

Объем незаконного топлива в целом по стране превышает 10 миллионов тонн, это около 30% от общего оборота. Несанкционированный отбор топлива из нефтепродуктопроводов путем незаконных врезок и его переработка на нелегальных нефтеперерабатывающих заводах в топливо низкого качества является одним из основных каналов поступления незаконной продукции на рынок.

В автомобильной промышленности, по оценкам экспертов, доля нелегального производства и оборота колеблется от 20 до 30%. Долю контрафактных запчастей для сельскохозяйственной техники эксперты оценивают в 30% рынка. По данным Российской ассоциации производителей сельхозтехники, машины завозятся в частично разобранном некомплектном виде в обход действующих квот. В годовом исчислении «серый» импорт может превышать установленную импортную квоту (в отношении зерноуборочных комбайнов и их модулей) более чем на 100%.

Рынок

Дело — табак

С начала 2018 года рынок контрафактных сигарет в России вырос почти в 1,7 раза. Его доля в первом квартале 2018 года составила 7,7% против 4,6% в первые три месяца 2017 года. Таковы данные аналитического агентства Kantar TNS. «В масштабах российского рынка объем нелегальной продукции составит около 20 миллиардов штук сигарет в 2018 году, а бюджет может потерять более 50 миллиардов рублей дохода от табачных акцизов и НДС», — прогнозируют аналитики.

При этом более 37% нелегального рынка приходится на сигареты, произведенные в странах Евразийского экономического союза — Казахстане, Беларуси Армении , Киргизии. Чаще всего нелегальная табачная продукция встречается в Брянской и Смоленской областях, а также в Саратовской, Самарской, Оренбургской и Челябинской.

В первых двух регионах, пограничных с Республикой Беларусь, доля нелегальных сигарет достигла 21,4% от всех продаж сигарет на этой территории. В последних трех, граничащих с Республикой Казахстан, доля контрафакта за год «увеличилась почти в 2,5 раза с 5,5% в 2017 году до 13,6% по итогам первого квартала 2018 года», — констатируют авторы исследования. Также заметную долю в нелегальных продажах занимает продукция, ввозимая в Россию из других стран — за год ее доля увеличилась с 0,7 до 1,9%. Везут контрафакт, в частности, из Сербии . «Если акцизы повышаются до такого уровня, что потребители уже не покупают товар, то рынок нелегальной продукции развивается всегда», — подчеркивает эксперт в сфере табачной промышленности Вадим Желнин

Бороться же с ростом объема контрафакта очень сложно, признает он. «Надо последовательно продолжать гармонизировать акцизы, чтобы их разница в рамках Евразийского экономического союза не превышала 10%. Это практически единственный путь для того, чтобы остановить рост рынка нелегальных сигарет с нашей стороны, по крайней мере его замедлить», — резюмирует эксперт.

Подготовил Тарас Фомченков